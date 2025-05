Anwohnerkritik: Stadt handelt wegen verwildertem Schutzweg in Penzing

Nach heftiger Kritik wegen mangelnder Sicht auf einen Schutzweg am Penzinger Flötzersteig wurde die Gefahrenstelle rasch beseitigt. Die betroffene Wiese ist nun gemäht – doch wer die Verantwortung trägt, bleibt weiter unklar.

WIEN/PENZING. Die Sicherheit im Straßenverkehr zählt besonders in Wohngebieten mit viel Kinderverkehr zu den wichtigsten Anliegen. So war es auch in Penzing, wo sich die Situation um den Schutzweg am Flötzersteig, in der Nähe des Karl-Toldt-Wegs, als besorgniserregend herausstellte. Hohe Gräser hatten den Beginn des Schutzweges nahezu unsichtbar gemacht, was sowohl für Autofahrer als auch für Kinder eine gefährliche Kombination darstellt. Eveline Frank, deren Enkel täglich diesen Weg benutzt, ist besonders betroffen und äußerte ihre Bedenken: „Die Kinder sehen die Autos nicht rechtzeitig – und umgekehrt. Das ist einfach fahrlässig!“ MeinBezirk berichtete, mehr dazu unten.

Nach einer Anfrage von MeinBezirk zeigte sich zunächst ein Zuständigkeitswirrwarr bei den Magistratsabteilungen: Weder die Wiener Stadtgärten (MA 42) noch die MA 46, zuständig für Verkehrsfragen, fühlten sich unmittelbar verantwortlich. Dies führte zu einem kritischen Moment, in dem die Sicherheit der Kinder gefährdet war. Erst durch öffentlichen Druck und die investigative Recherche von MeinBezirk – einschließlich einer Grundbuchabfrage – kam Bewegung in die Angelegenheit.

Sicherheit vor Bürokratie

Die Stadt Wien stellte zunächst klar, dass die Wiesenfläche einem anderen Eigentümer gehört. Laut besagtem Grundstückseigentümer wächst das Gras jedoch nicht auf seinem privaten Grund, sondern auf öffentlicher Fläche vor seinem Zaun. Daher sei der betreffende Streifen auch nie von ihm gepflegt worden. Überraschenderweise reagierte die Stadt prompt auf den Druck der Anwohner und Medien: Bereits am nächsten Tag wurde die Fläche gemäht – zumindest der Teil vor dem Schutzweg. Ein Zaun war vor Ort, wurde jedoch aufgrund der dichten Pflanzen nicht sichtbar.

Die MA 46 stellte gegenüber MeinBezirk klar: „Schulwegsicherheit hat oberste Priorität und steht über dem regulären Fristenlauf.“ Insgesamt bleibt jedoch unklar, wer die Kosten der Mäharbeiten tragen muss. Der Erfolg der schnellen Reaktion der Stadt und der Medienberichterstattung zeigt jedoch, dass die Sicherheit der Kinder in der Gemeinde nun wieder höher gewertet wird und die Sichtbehinderung auf dem Schulweg beseitigt wurde.

