[Anzeige] BILLA bringt Schwung und Genuss zum Donauinselfest

BILLA ist stolz darauf, als Partner des Donauinselfests 2025 einen wertvollen Beitrag zur sportlichen Nachwuchsförderung zu leisten. In diesem Jahr findet das beliebte Festival vom 20. bis 22. Juni statt und erwartet zahlreiche Besucher:innen auf der idyllischen Donauinsel in Wien.

Das Donauinselfest ist eines der größten Freiluftfestivals in Europa und zieht jedes Jahr Millionen von Menschen an, die ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Kultur und Sport genießen. BILLA wird nicht nur für die kulinarische Verköstigung der Festivalgäste sorgen, sondern auch den Wiener Beach-Volleyball Talente Cup unterstützen.

Der Wiener Beach-Volleyball Talente Cup richtet sich an junge Menschen im Alter von 10 bis 15 Jahren und findet am Festivalsonntag, dem 22. Juni, von 9.00 bis 18.00 Uhr auf der Sportinsel statt. Hier haben die jungen Athlet:innen die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und in einem freundschaftlichen Wettkampf gegeneinander anzutreten.

Die Veranstaltung fördert nicht nur sportliche Fähigkeiten, sondern auch Teamgeist und Fair Play. In einer Zeit, in der die Bedeutung von körperlicher Aktivität für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen immer mehr in den Vordergrund rückt, ist es wichtig, solche Veranstaltungen zu unterstützen. Beachvolleyball ist ein Sport, der Geschicklichkeit, Strategiefähigkeit und Ausdauer erfordert, und bietet eine hervorragende Möglichkeit, diese Fähigkeiten bei den Jüngsten zu fördern.

BILLA engagiert sich zudem intensiv für die Gesundheitsförderung und die Integration von Bewegung in den Alltag. Im Rahmen des Donauinselfests wird es auch spezielle Workshops und Informationsstände geben, die sich mit gesunder Ernährung und der Bedeutung von Sport beschäftigen. Besuchende können sich auf einen bunten Tag mit vielen Aktivitäten und interessanten Beiträgen freuen.

Das Donauinselfest bietet nicht nur ein großartiges Musikprogramm, das Künstler:innen aus verschiedenen Genres umfasst, sondern auch zahlreiche Attraktionen für Kinder und Familien. Für die jüngeren Besucher stehen verschiedene Spiel- und Sportstationen bereit, die zum Mitmachen einladen.

Der Wiener Beach-Volleyball Talente Cup ist daher eine perfekte Ergänzung und wird ergänzt durch ein vielfältiges gastronomisches Angebot, das von BILLA bereitgestellt wird. Besucher:innen können sich auf köstliche Snacks und erfrischende Getränke freuen, während sie die spannenden Spiele verfolgen und die Atmosphäre des Festivals genießen.

Kommt und nutzt die Gelegenheit, einen unvergesslichen Tag auf der Donauinsel zu verbringen, talentierte junge Athlet:innen zu unterstützen und die vielfältigen Angebote des Festivals zu entdecken. Markiert euch den 22. Juni in euren Kalendern und erlebt die Faszination von Sport und Gemeinschaft hautnah!





