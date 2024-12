[Anzeige] Silvesterfeier über den Dächern Wiens







Die Lamée Rooftop Bar im Herzen Wiens, bekannt für ihre beeindruckende Aussicht auf den Stephansdom und ihre hochwertigen Getränke, lädt am 31. Dezember 2024 zu einem unvergesslichen Silvester-Event ein. Das alte Jahr wird in einem eleganten Ambiente gebührend verabschiedet und das neue Jahr mit erlesenen Köstlichkeiten begrüßt. New Year’s Eve Brunch – Ein kulinarisches Erlebnis Der Silvestertag beginnt mit einem festlichen Brunch. Angeboten werden drei Zeitfenster (11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr)…







Source link