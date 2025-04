Apotheken in Graz: Öffnungszeiten und Notdienstinformationen in deiner Nähe

Suchst du nach einer Apotheke, die nach den normalen Öffnungszeiten geöffnet hat? Egal, ob spätabends, am Wochenende oder an Feiertagen – auf MeinBezirk findest du schnell und einfach alle Apotheken mit aktuellen Öffnungszeiten, Notdiensten und speziellen Gesundheitsleistungen in deiner Umgebung.

GRAZ. Du benötigst dringend ein Medikament und es ist bereits spät oder vielleicht sogar Sonntag? Mit unserem umfassenden Überblick kannst du die aktuellen Öffnungszeiten der Apotheken in der Steiermark leicht einsehen, inklusive der Notdienste in deiner Nähe. So bist du jederzeit gut versorgt.

Apotheken-Notdienst: Soforthilfe nachts und am Wochenende

Der Apotheken-Notdienst in deinem Bezirk sorgt dafür, dass du auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten bestens versorgt bist – sei es bei plötzlichem Fieber, Schmerzen oder wenn du auf Reisen deine Medikation vergessen hast. In vielen Städten gibt es Notdienstpläne, die dir die nächstgelegene Apotheke anzeigen, die geöffnet hat.

Gesundheitsservices in deiner Apotheke

Wusstest du, dass viele Apotheken nicht nur Beratung zu Medikamenten anbieten, sondern auch verschiedene Gesundheitschecks durchführen? Diese umfassen die Blutdruckmessung, Blutzuckermessung, Cholesterinmessung und die Berechnung des Body-Mass-Index (BMI). Zudem bieten viele Apotheken (Reise-)Impfberatungen an. Individuelle Beratungen zu Ernährung, Naturheilkunde und Schwangerschaft gehören ebenfalls zum Serviceangebot.

Welche Apotheke hat jetzt geöffnet?

Mit nur einem Klick zeigen wir dir, welche Apotheke in deiner Nähe geöffnet hat und welche spezifischen Services sie bietet – schnell, einfach und verlässlich. Unsere Plattform ermöglicht es dir, die nötige Hilfe schnell zu finden und sorgt dafür, dass du niemals ohne die benötigte Unterstützung dastehst.

Hier gelangst du zu den Apotheken in den anderen steirischen Bezirken:

Die könnten Dich auch interessieren:

Autobahnen und Schnellstraßen der Steiermark im Blick

Die günstigsten Tankstellen in der Steiermark

Was du über Babys aus der Steiermark wissen solltest