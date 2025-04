Von 30. April bis 4. Mai erwartet die Grazer Messe Besucherinnen und Besucher erneut mit einem bunten Frühlingstreiben. Ob im Street Food Park, beim aufregenden Rocket Bungy Jumping oder im Streichelzoo – für jede und jeden ist etwas dabei.

GRAZ/STEIERMARK. Die Grazer Frühjahrsmesse steht vor der Tür und lädt zu fünf abwechslungsreichen Tagen in die Stadthalle ein. Die Veranstalter haben bereits einige spannende Highlights angekündigt. Von kulinarischen Genüssen, über traditionelles Handwerk, bis hin zu actionreichen Erlebnissen und tierischen Attraktionen – das Angebot ist beeindruckend vielseitig.

Die Messe findet vom 30. April bis 4. Mai statt. An diesen fünf Tagen können die Besucher in verschiedenen Hallen alles erleben, was der Frühling zu bieten hat. In Halle A dreht sich alles um Wohnen, Bauen, Garten und Lifestyle. Hier haben die Gäste die Möglichkeit, sich von aktuellen Trends inspirieren zu lassen oder eine der drei Floristik-Shows zu besuchen, um ihre Frühlingsdekoration aufzufrischen.

In Halle C wird es genussvoll. Hier treffen traditionelles Handwerk auf regionale Schmankerl. Besucherinnen und Besucher können Köstlichkeiten von Käse bis Pralinen probieren und direkt mit den Produzentinnen und Produzenten ins Gespräch kommen. Für Autofans empfehlenswert ist Halle F, wo amerikanische Motoren und Fahrzeuge wie Harleys und Pick-ups ausgestellt werden.

Kleintierschau und Sportareal

Sportfans erwartet ein riesiges Areal von 6.000 Quadratmetern. Dort gibt es verschiedene Mitmach-Stationen, Schautrainings und aufregende Vorführungen. Höhepunkte sind die Wrestlingshows im Rahmen des Grazer Catch Cups sowie der Grazer Messe Cup für Nachwuchsfußballer von U7 bis U13.

Die Kleintierschau ist von Freitag bis Sonntag in Halle D zu bewundern. Dort erwartet die Besucher eine tierische Erlebniswelt, in der auch für Kinder Aktivitäten wie Kinderschminken, eine Bastelstation und ein Malwettbewerb angeboten werden.

Ein besonderes Event findet am Mittwoch von 13 bis 18 Uhr statt: Das Rote Kreuz organisiert im Saal 1 eine Blutspendeaktion. Alle Spenderinnen und Spender erhalten im Anschluss kostenlosen Eintritt zur Stadthalle.

Vergnügungspark mit Rocket Bungy Jumping

Abgesehen von den regionalen Leckereien im Street Food Park auf dem Messegelände, warten zahlreiche Food-Trucks und kulinarische Stände aus aller Welt auf die Besucher. Im Vergnügungspark auf Block 1, mit Attraktionen wie Tagada, Break Dance und Autodrom, ist für alle Altersgruppen etwas geboten.

In diesem Jahr gibt es zusätzlich zu den beliebten Fahrgeschäften ein ganz besonderes Highlight: das Rocket Bungy Jumping. Daredevils können hier mit Hochgeschwindigkeit senkrecht in die Luft katapultiert werden und den ultimativen Adrenalinkick erleben.

Die Messe hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Street Food Park kann bis 20 Uhr besucht werden, während der Vergnügungspark bis Mitternacht geöffnet bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.grazerfruehjahrsmesse.at.

