Am 6. April 2024 wird der Vienna City Marathon in Wien gefeiert. In diesem Jahr wird die Veranstaltung dem 200. Geburtstag des renommierten Walzerkönigs Johann Strauss gewidmet. Unter dem Motto „Marathon in Strauss & Braus“ werden sowohl erfahrene Läufer als auch Neulinge auf die Strecke gehen, um diesen besonderen Anlass zu feiern. Auch die Rekordläufer Andreas Vojta und Lemawork Ketema sind unter den Teilnehmern.

WIEN. Der 42. Vienna City Marathon findet am ersten April-Wochenende statt und wird voraussichtlich ein spektakuläres Event. Die Stadt Wien ehren den 200. Geburtstag von Johann Strauss, und entsprechend wird dieses Fest nicht nur sportlich, sondern auch kulturell gestaltet. Geplant ist ein Walzer-Weltrekordversuch, bei dem Hunderte von Läufern gleichzeitig in einem Walzertakt laufen sollen, was die Feierlichkeiten rund um den beliebten Komponisten weiter bereichern wird.

In diesem Jahr dürfen sich die Teilnehmer auf die Rückkehr zweier herausragender Athleten freuen. Andreas Vojta und Lemawork Ketema, beide bekannt aus der internationalen Leichtathletikszene, haben sich für den Marathon angemeldet. Dieses Event stellt für sie ein Comeback dar, nachdem sie in der Vergangenheit bedeutende Erfolge erzielt haben. Vojta hat nicht weniger als 51 nationale Leichtathletik-Titel errungen und ist ein erfahrener Marathonläufer. „Es spornt mich enorm an, beim Marathon-Fest in Wien dabei zu sein“, so der Olympiateilnehmer von 2012.

Vojta zeigte kürzlich beim Vienna Calling Halbmarathon mit einer Zeit von 1:05:52 Stunden eine beeindruckende Leistung, die ihn für die Marathon-Distanz motiviert hat. Seine bestzeiten in Frankfurt im Jahr 2023, wo er mit 2:13:43 Stunden hervorstach, zeigen sein Potenzial und seine Vorbereitungen für den bevorstehenden Marathon.

Ehemaliger Marathonrekordhalter

Lemawork Ketema, der in der Vergangenheit als ehemaliger Marathonrekordhalter gilt, kämpfte kürzlich gegen Verletzungen an. Im März 2024 wurde bei ihm eine umfangreiche Operation an einem Oberschenkelband vorgenommen, was ihn auf eine harte Probe stellte. „Ich konnte meinem Körper nach der Operation nicht vertrauen“, erklärt Ketema. Dennoch ist er entschlossen, mit täglichem Training und einer schrittweisen Steigerung des Umfangs unter 2:13 Stunden zu laufen. „Im Sport passiert immer etwas, ich bin darauf vorbereitet“, fügt er hinzu.

Hohe Nachfrage nach Teilnehmerplätzen

Der Vienna City Marathon wird am 5. und 6. April als eines der größten Events der Geschichte erwartet. Die meisten Plätze für die verschiedenen Wettkämpfe sind bereits ausgebucht. Insbesondere der klassische Marathon sowie der Halbmarathon haben keine verfügbaren Startplätze mehr. Am 5. April sind auch der Fledermauslauf für Kinder und der Daily Mile 1600 ausgebucht. Jedoch sind noch einige Plätze für den Coca-Cola Inclusion Run, die Daily Mile 800 und den Vienna 5k verfügbar, die auf der Ringstraße stattfinden.

