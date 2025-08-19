Arbeiten bis 2026: Brückentragwerke in der Peter-Tunner-Gasse fertiggestellt

Die Sanierung der Tragwerke der Eisenbahnbrücke in der Peter-Tunner-Gasse wurde planmäßig abgeschlossen. Weitere Arbeiten unter der Brücke werden fortgesetzt, mit einer endgültigen Fertigstellung, die bis Ende Mai 2026 angestrebt wird.

GRAZ. Seit fast zwei Jahren sorgt die Baustelle in der Peter-Tunner-Gasse im Grazer Westen für Aufregung. Die Sanierung der Eisenbahnbrücke ist ein entscheidender Schritt, um die Infrastruktur für den Betrieb der Koralmbahn zu optimieren. Während der Bahnbetrieb phasenweise fortgeführt werden konnte, bleibt die Straße unter der Brücke seit Anfang 2024 für den motorisierten Verkehr gesperrt. Laut den Angaben der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wurde nun ein bekannter Meilenstein erreicht: Alle drei Tragwerke sind gemäß Plan erfolgreich fertiggestellt worden, das letzte wurde erst in der vergangenen Woche abgeschlossen.

Weitere Arbeiten bis Juni 2026

Trotz der abgeschlossenen Tragwerksarbeiten müssen Anwohner und Verkehrsteilnehmer bis zur endgültigen Fertigstellung warten – diese ist für Ende Mai 2026 geplant. Die nächsten Schritte beinhalten das Verlegen von Leitungen für Kanal, Wasser, Gas und Fernwärme, sowie den Bau von Fundamenten und Stützmauern für einen geplanten Geh- und Radweg. Zudem sind erste Arbeiten zur Bepflanzung und Gestaltung der Grünräume angedacht, wobei zahlreiche Bäume und Sträucher vorgesehen sind, um die Umgebung ökologisch aufzuwerten.

Die Unterführung bleibt aus diesem Grund bis Juni 2026 für den Individualverkehr gesperrt. Umleitungen erfolgen über die Ibererstraße im Norden oder die Eggenberger Straße im Süden. Fußgänger können einen separaten Personentunnel benutzen, während Radfahrer in diesem Bereich ihr Fahrrad schieben müssen. Die Buslinie 62 wird weiterhin über den Bahnhofgürtel und die Eggenberger Straße umgeleitet.

