Arbeiten bis 2026: Brückentragwerke in der Peter-Tunner-Gasse fertiggestellt

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Die Sanierung der Tragwerke der Eisenbahnbrücke in der Peter-Tunner-Gasse wurde planmäßig abgeschlossen. Weitere Arbeiten unter der Brücke werden fortgesetzt, mit einer endgültigen Fertigstellung, die bis Ende Mai 2026 angestrebt wird.

GRAZ. Seit fast zwei Jahren sorgt die Baustelle in der Peter-Tunner-Gasse im Grazer Westen für Aufregung. Die Sanierung der Eisenbahnbrücke ist ein entscheidender Schritt, um die Infrastruktur für den Betrieb der Koralmbahn zu optimieren. Während der Bahnbetrieb phasenweise fortgeführt werden konnte, bleibt die Straße unter der Brücke seit Anfang 2024 für den motorisierten Verkehr gesperrt. Laut den Angaben der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wurde nun ein bekannter Meilenstein erreicht: Alle drei Tragwerke sind gemäß Plan erfolgreich fertiggestellt worden, das letzte wurde erst in der vergangenen Woche abgeschlossen.

Um den Bahnbetrieb aufrechtzuerhalten, erfolgte die Umsetzung phasenweise: Insgesamt drei Brückentragwerke für jeweils zwei Gleisachsen mussten hintereinander ab- und wieder neu aufgebaut werden. | Foto: ÖBB/Chris Zenz

Weitere Arbeiten bis Juni 2026

Trotz der abgeschlossenen Tragwerksarbeiten müssen Anwohner und Verkehrsteilnehmer bis zur endgültigen Fertigstellung warten – diese ist für Ende Mai 2026 geplant. Die nächsten Schritte beinhalten das Verlegen von Leitungen für Kanal, Wasser, Gas und Fernwärme, sowie den Bau von Fundamenten und Stützmauern für einen geplanten Geh- und Radweg. Zudem sind erste Arbeiten zur Bepflanzung und Gestaltung der Grünräume angedacht, wobei zahlreiche Bäume und Sträucher vorgesehen sind, um die Umgebung ökologisch aufzuwerten.

Durch die Sanierung der Eisenbahnbrücke wird eine Aufwertung der Unterführung mit einem Geh- und Radweg sowie Bepflanzungen geplant. | Foto: Stadt Graz/Nonstandard

Die Unterführung bleibt aus diesem Grund bis Juni 2026 für den Individualverkehr gesperrt. Umleitungen erfolgen über die Ibererstraße im Norden oder die Eggenberger Straße im Süden. Fußgänger können einen separaten Personentunnel benutzen, während Radfahrer in diesem Bereich ihr Fahrrad schieben müssen. Die Buslinie 62 wird weiterhin über den Bahnhofgürtel und die Eggenberger Straße umgeleitet.

Weitere Informationen:

Das Verkehrschaos in Graz erreicht immer neue Höhen. Bei Fragen zur Infrastruktur oder weiteren baulichen Maßnahmen in Graz kann das Stadtplanungsamt kontaktiert werden. Es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger informiert bleiben und ihre Routen entsprechend planen.



Source link

Related posts:

  1. Eduard-Keil-Gasse: Sommerbaustelle für die neue Endstation der Linie 67 in Liebenau
  2. Ankündigung nächtlicher Arbeiten am Bahnhof Fritzens-Wattens
  3. Ausbau der Mittelschule Dr. Renner: Fertiges Konzept ab 2026
  4. Kommentar: Populismus zum ESC 2026 – Graz wird ohnehin nicht mal berücksichtigt.
Bild von Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen