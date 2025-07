Arbeiten in Wien: Asfinag veranstaltet Verlosung für Baustellen-Rundgang auf der Südosttangente

Wer Wiens meistbefahrene Straße – die Südosttangente – einmal ganz ohne Verkehr erleben will, bekommt bald die Gelegenheit: Die Asfinag verlost exklusive Plätze für eine geführte Tour über die aktuelle Großbaustelle der A23.

WIEN. Wo sonst der Verkehr in Stoßzeiten zum Stehen kommt, dürfen am 5. August interessierte Personen einen Blick hinter die Kulissen der meistbefahrenen Autobahn des Landes werfen. Die Asfinag, das Unternehmen, das in Österreich für den Autobahnbau und die Instandhaltung verantwortlich ist, lädt nämlich zu einem Rundgang über die aktuelle Großbaustelle der Südosttangente (A23). Unter dem Titel „#ASFINAGWalk“ werden 20 Plätze für eine exklusive Baustellenbegehung auf der Prater Hochstraße verlost.

„Die A23 ist mit rund 230.000 Fahrzeugen pro Tag im Bereich der Prater Hochstraße zwischen Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai die am stärksten frequentierte Straße Österreichs“, erklärt das Autobahnunternehmen. Genau aus diesem Grund wird der Abschnitt derzeit in beiden Fahrtrichtungen saniert, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Fahrbedingungen zu verbessern.

So funktioniert die Teilnahme



Wer schon immer wissen wollte, wie es sich anfühlt, mitten im Baugeschehen auf der Autobahn zu sein, hat mit dieser Verlosung die seltene Gelegenheit. „Bei unserem #ASFINAGWalk können alle Fotobegeisterten und Baustellen-Interessierten mitmachen, über den normalerweise gesperrten Baustellenbereich spazieren und ihre Fotos oder Videos vom Geschehen via Social Media teilen“, wird erklärt. Dies fördert nicht nur das Bewusstsein für die Herausforderungen des Straßenbaus, sondern gibt auch spannende Einblicke in die Infrastrukturprojekte Österreichs.

Wie funktioniert die Teilnahme an der Verlosung? Interessierte sollten das Teilnahmeformular auf der Website ausfüllen (Link siehe unten) und einige überzeugende Gründe nennen, warum sie gerne an der Baustellenbegehung teilnehmen möchten. Die Verlosung findet am 29. Juli statt, und die 20 glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden anschließend kontaktiert.

Details zum „#ASFINAGWalk“

Wann: Dienstag, 5. August 2025, 9-12 Uhr

Wo: Baustelle A 23, 1020 Wien (der genaue Treffpunkt wird den Gewinnern rechtzeitig bekannt gegeben)

Hier geht es zum Teilnahmeformular.

