Arbeitslosenzahlen in Wien steigen: Sinkende Teilnahme an AMS-Schulungen und branchenspezifische Unterschiede

Arbeitslosigkeit in Wien steigt, weniger Menschen in AMS-Schulungen

Die Situation am Arbeitsmarkt bleibt angespannt. In Wien ist die Zahl der als arbeitslos vorgemerkten Menschen im April gestiegen, während gleichzeitig weniger Personen an Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS) teilnehmen.

Österreichweit waren Ende April 398.342 Menschen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das entspricht einem Anstieg um 1,5 Prozent beziehungsweise 5.711 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Entwicklung in Wien

In Wien ist die Zahl der als arbeitslos vorgemerkten Menschen im April um 2,9 Prozent auf 125.103 gestiegen. Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen auf Jobsuche um 0,2 Prozent zurückgegangen. Deutlich verringert hat sich die Zahl der Personen in AMS-Schulungen: Sie sank in der Hauptstadt im April um zehn Prozent und damit spürbar.

Nach Altersgruppen zeigt sich ein unterschiedliches Bild: Bei den über 50-Jährigen gab es in Wien im April einen Anstieg der Zahl der Jobsuchenden um 4,3 Prozent. Bei den unter 25-Jährigen wurde hingegen ein Rückgang der Zahl der Jobsuchenden um 3,6 Prozent verzeichnet.

Branchenspezifische Entwicklung

Auch zwischen den Branchen gibt es Unterschiede. Im Einzelhandel ist die Arbeitslosigkeit in Wien im April um 6,9 Prozent gestiegen. In der Warenproduktion lag der Zuwachs bei 7,7 Prozent. In der Hotellerie und Gastronomie erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 1,5 Prozent.

Im Baugewerbe war hingegen ein Rückgang zu beobachten: Dort ist die Arbeitslosigkeit in Wien im April um 3,7 Prozent gesunken.

Offene Stellen und AMS-Initiativen

Wiener Unternehmen meldeten im April 10.465 offene Stellen an das AMS. Das waren um 7,9 Prozent mehr als im April des Vorjahres.

Das AMS Wien besucht noch bis Mitte Mai Unternehmen in der Stadt. Bei diesen Besuchen informiert es unter anderem über Förderungen und Beihilfen für Betriebe, die über 55-Jährige beschäftigen. Ein weiteres Thema ist die Lehrlingsausbildung.

Arbeitsmarkt in Österreich

Auf nationaler Ebene bleibt die Lage ebenfalls angespannt. Die Arbeitslosenquote in Österreich hat sich auf 7,5 Prozent erhöht und ist damit um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Laut AMS-Daten betrifft der Zuwachs bei Arbeitslosigkeit und Schulungen im April österreichweit ausschließlich Frauen.