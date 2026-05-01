Arbeitswelt 2.0: Von körperlicher Anstrengung zu digitalen Stressfaktoren

Arbeitswelt im Wandel: Von körperlicher Schwerarbeit zu digitalen Belastungen

Die Arbeitswelt hat sich im Vergleich zum 20. Jahrhundert deutlich verändert. Körperlich schwere Tätigkeiten wurden durch technologische Entwicklungen und strengere Vorgaben im Arbeitnehmerschutz vielfach erleichtert, zugleich entstehen neue Herausforderungen.

Während früher auf Baustellen und in der Industrie Arbeitstage von bis zu 16 Stunden und schwere körperliche Arbeit für viele Menschen üblich waren, stehen heute andere Belastungen im Vordergrund – etwa langes Sitzen, hoher Zeitdruck und psychische Beanspruchungen.

Mehr Maschinen, weniger körperliche Last

Am Bau sorgt laut Baumeister Philipp Summer deutlich mehr maschinelle Unterstützung dafür, dass schwere Tätigkeiten reduziert werden. Er verweist darauf, dass Packgewichte kleiner geworden sind: Zementsäcke wogen früher 50 Kilogramm, heute 25 Kilogramm.

Moderne Geräte und Hilfsmittel verringern viele körperlich belastende Arbeiten. Parallel dazu hat sich der Arbeitnehmerschutz verbessert, die Sicherheit am Arbeitsplatz steht im Vordergrund. Arbeitskleidung, Helme und auch Sonnencreme gehören zur Standardausstattung. Bestimmte Sicherheitsmaßnahmen sind nach Angaben von Philipp Summer heute Pflicht.

Die Zahl der Arbeitsunfälle ist in den vergangenen 20 Jahren um rund ein Drittel gesunken. Gleichzeitig blieb die Zahl der Krankenstände stabil. Als Grund dafür wird ein Wandel der Krankheitsbilder genannt.

Vom körperlichen Einsatz zur sitzenden Tätigkeit

Arbeitsmedizinerin Isabella Mutinelli beobachtet, dass sich die Arbeitswelt zunehmend in Richtung sitzender Tätigkeiten entwickelt. Beschwerden hätten sich verlagert – heute stehen Nacken-, Schulter- und Rückenprobleme stärker im Vordergrund.

Auch im Büro haben sich die Anforderungen verändert. Langes Sitzen und steigender Zeitdruck prägen laut dem Bericht die Arbeit an Schreibtisch und Bildschirm.

Digitale Arbeitsprozesse und psychische Belastung

IT-Spezialist Horst Kasper beschreibt, dass es früher oft Tage dauerte, um ein IT-Problem zu lösen. Heute müssten Störungen in kürzester Zeit behoben werden, weil ganze Abläufe von funktionierenden Systemen abhängen.

Die steigende Geschwindigkeit und der Anspruch an hohe Produktivität bringen psychische Belastungen mit sich. Arbeitspsychologin Veronika Pitsch warnt vor deren Folgen. Emotionale Erschöpfung und unklare Führung nennt sie als Faktoren, die dazu führen können, dass sich Beschäftigte unwohl fühlen und ihre Motivation verlieren.

Künstliche Intelligenz als Chance und Herausforderung

Künstliche Intelligenz hält dem Bericht zufolge zunehmend in alle Arbeitsbereiche Einzug und wird als technologiebedingte Chance beschrieben. Zugleich kann sie überfordern, wenn sie nicht richtig eingesetzt wird.

KI gilt demnach als künftig nicht mehr aus der Arbeitswelt wegzudenken. Sie könnte körperlich arbeitende Menschen entlasten, zum Beispiel durch den Einsatz von Robotern. Expertinnen und Experten sehen dennoch den Menschen trotz technologischer Entwicklungen als unersetzbar an.