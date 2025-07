Arbeitswelt: So bereitet Tirol die Jugend auf die Zukunft vor

Tirol setzt sich aktiv für die gezielte Vorbereitung junger Menschen auf die Arbeitswelt von morgen ein. Mit einem starken Fokus auf Berufsorientierung, Lehrlingsförderung und die Entwicklung digitaler Kompetenzen wird die Zukunft der Jugendlichen gesichert und der Wirtschaftsstandort Tirol nachhaltig gestärkt.

Die Herausforderungen für junge Menschen im heutigen Arbeitsmarkt sind enorm: Ein schnelllebiger Wandel und innovative Technologien erfordern nicht nur Fachwissen, sondern auch die Fähigkeit zur Anpassung und kontinuierlichem Lernen. Am „Welttag für den Kompetenzerwerb junger Menschen“ am 15. Juli unterstrichen Bildungslandesrätin Cornelia Hagele, Jugend- und Arbeitslandesrätin Astrid Mair sowie Digitalisierungslandesrat Mario Gerber die Bedeutung von Berufsorientierung, Lehrlingsförderung und Kompetenzchecks. Diese Maßnahmen bilden die Grundlage für informierte Bildungs- und Berufswahlen in Tirol.

Berufsorientierung Plus: Eigene Stärken entdecken

Um Jugendlichen bei ihren Entscheidungen bezüglich Ausbildung und Beruf zu unterstützen, bietet Tirol spezielle Programme im Berufsorientierungsunterricht an. Durch digitale Interessenchecks, Betriebsbesichtigungen und Bewerbungstrainings haben die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre persönlichen Stärken zu entdecken und zu entwickeln.

„Durch diese Initiative zeigen wir Jugendlichen ihre Fähigkeiten auf und legen eine solide Basis für ihren weiteren Berufsweg“,

erklärt LRin Hagele.

Seit 2005 wird das Gütesiegel „Berufsorientierung Plus“ verliehen, das derzeit 87 besonders engagierte Schulen in Tirol auszeichnet. Diese Einrichtungen werden von eigens geschulten Lehrpersonen unterstützt, die Neigungs- und Eignungstests sowie Schnuppertage und Bewerbungstrainings anbieten. Partner dieser Initiative sind unter anderem das Land Tirol, die Wirtschaftskammer und die Gewerkschaft.

Die besten Lehrlinge sichtbar machen

„Tirol bietet zahlreiche Fördermöglichkeiten, die junge Menschen stärken und Talente fördern“,

so LRin Mair.

Dazu gehören unter anderem Ausbildungsbeihilfen und Zuschüsse zu Lebenshaltungskosten. Monatlich wird der „Lehrling des Monats“ ausgezeichnet, aus dem jährlich der „Lehrling des Jahres“ ausgewählt wird. Besonders talentierte Lehrlinge erhalten zusätzlich Förderungen des Landes, die mit Urkunden und Anerkennungen verbunden sind.

„Digitale Fähigkeiten sind in allen Lebensbereichen entscheidend. Junge Menschen müssen diese Kompetenzen früh entwickeln, um ihre Zukunft aktiv zu gestalten“,

betont LR Gerber. Mit dem kostenlosen Kompetenzcheck auf www.dibi.tirol kann jeder sein digitales Wissen testen und entsprechende Weiterbildungsempfehlungen erhalten.

Mehr Frauen in IT-Berufen

LR Gerber hebt hervor, dass digitale und technische Kompetenzen nicht nur persönliche Entwicklung fördern, sondern auch die Innovationskraft Tirols stärken. Bis 2030 sollen alle TirolerInnen grundlegende digitale Kompetenzen erwerben, wobei insbesondere die Förderung von Frauen in IT-Berufen im Fokus steht.

Im Rahmen der Digitalen Kompetenzoffensive werden kostenlose „Digital Überall“-Workshops für EinsteigerInnen sowie „Digital Überall Plus“-Workshops für Fortgeschrittene angeboten. Gemeinden können diese für ihre Bürger buchen. Weitere Informationen finden sich unter www.digitalekompetenzen.gv.at.

