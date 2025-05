Arena in Neu Marx: Letzte Sommer für den Skatepark wegen Bauarbeiten

Der Skatepark am Gelände in Neu Marx ist einer der Vereine, die dem Bau einer neuen Eventhalle weichen müssen. Rund neun Jahre lang hat Ben Beofsich das Areal mitgebaut, gefeiert und geskatet. Nun müssen er und die gesamte Freifläche sich darauf einstellen, dass dieser Sommer möglicherweise der letzte sein könnte.

WIEN/LANDSTRASSE. „Ein letzter Sommer für den Skatepark“ – diese Aussage kann Ben Beofsich, der Halfpipes, Rails und Tubes mit aufgebaut hat, nicht bedenkenlos akzeptieren. „Bis jetzt sagt nur die Stadt, dass es unser letzter Sommer ist. Das müssen sie erst einmal durchsetzen“, so Beofsich.

Mit „das“ bezieht er sich auf die geplante Eventhalle, die von der Stadt Wien in Zusammenarbeit mit dem deutschen Eventveranstalter CTS Eventim auf dem Areal errichtet werden soll. MeinBezirk berichtete bereits mehrmals darüber, siehe unten. In den letzten neun Jahren wurde im Skatepark Beton gemischt, geschraubt und gehämmert. „Wenn die Stadt motiviert ist, reißen sie mit großen Baggern in zwei Tagen alles ab“, vermutet Beofsich.

Philosophie des Ortes

Diese Situation zeigt einen grundlegenden Unterschied zwischen den Zwischennutzern und der Stadt Wien. „Die Stadt bekommt Gehälter, wir nicht“, stellt Beofsich fest, während er zwischen den Halfpipes steht und einen Kaffee genießt. Die ruhigen Momente, wie das Teilen eines Lächelns mit einem fremden Skateboardfahrer in der Morgensonne, bleiben für ihn unvergesslich.

Das Gelände ist in der Regel offen, was gegen die Philosophie des Ortes sprechen würde. Vor der Covid-19-Pandemie war der Skatepark eher ein Ort für die Community, doch nach der Krise strömten immer mehr Menschen aus der ganzen Stadt hierher. Beofsich erinnert sich: „Es gab nie Probleme damit; im Gegenteil, wir waren froh, dass mehr Leute kamen.“ Dort herrschten unsere Regeln, und die neuen Besucher lernten, dass einige der Regeln überdacht werden sollten.

Jeder macht sein Ding

Am Wochenende verbringen heute rund 100 bis 150 Wienerinnen und Wiener ihre Zeit im Skatepark. Beofsich und die anderen aktiven Mitglieder begrüßen die „Neuen“ und weisen sie auf die Toilette hin, sowie die Bitte, ihren Müll mitzunehmen. Ansonsten kann jeder sein Ding machen.

Beofsich hat sich seit rund 15 Jahren dem Bau öffentlicher Skateparks gewidmet. Sein Werk in Neu Marx ist jedoch einzigartig, und er hat nicht vor, privat weiter zu aktiv zu sein, denn ihm fehlt die Dankbarkeit von Seiten der Stadt. „Ich habe nie ein Wort des Dankes gehört,“ sagt er. Auch wenn der Abschied schmerzt, verdrängt er die Traurigkeit und hofft, dass es sich nicht um den letzten Sommer handelt.

Die Geschichten des Skateparks

Bald wird es für Beofsich schwer, sich von all den Erinnerungen zu trennen. Ein beliebter Trick ist, die Vertiefung der ersten Rampe in einen improvisierten Pool zu verwandeln. Die Ziegelmauer bei der Werkzeugwerkstatt besteht aus Bruchstücken einer abgerissenen Polizeistation, und der Betonmischer, der seit über neun Jahren dabei ist, hat seine eigene Geschichte. All das könnte bald der Vergangenheit angehören.

