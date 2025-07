Arenbergpark: Fortsetzung der Wartezeit auf Pläne für den Flakturm in der Landstraße

Das Stadtregierungsprogramm der Wiener Stadtregierung hat neue Möglichkeiten für die Verwendung des Flakturms im Arenbergpark ins Auge gefasst. Ideen reichen dabei von Begrünungsprojekten bis hin zu innovativen Lösungen im Energiebereich. Allerdings gibt es bisher keine konkreten Umsetzungen, da die entsprechenden Prüfungen durch die zuständigen Fachabteilungen noch nicht erfolgt sind.

WIEN/LANDSTRASSE. Der Arenbergpark könnte bald ins Rampenlicht rücken, da gleich an zwei Fronten neue Initiativen für die Grüne Fläche in Landstraße geplant sind. Zum einen plant die Bezirksvorstehung eine Umgestaltung des Parks in Zusammenarbeit mit dem Grätzllabor, bei der die Meinung und Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks berücksichtigt werden sollen.

Zusätzlich ist im aktuellen Regierungsprogramm auch die Weiterentwicklung des Flakturms im Arenbergpark erwähnt. Hierbei werden verschiedenste Optionen untersucht, etwa die Begrünung des Flakturms oder die Integration in die Energieinfrastruktur der Stadt Wien. Konkrete Pläne für die Umsetzung stehen allerdings noch aus.

Zuständigkeiten bleiben unklar

Ein weiteres Hindernis sind die unklaren Zuständigkeiten für die neue Nutzung des Flakturms. Eine Anfrage von MeinBezirk an die Magistratsämter der Stadt Wien kreiste zunächst umher. Die MA42 – Wiener Stadtgärten verwiesen auf die MA34 – Gebäudemanagement, welche zwar die Verwaltung des Flakturms innehat, doch für Fragen zur neuen Nutzung die Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) zuständig sieht.

Die Anfrage landete von dort erneut bei den Wiener Stadtgärten, die nach Rücksprache mit der MA34 und der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) mitteilten, dass die genauen Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des Flakturms noch nicht feststehen.

Ergebnisse der Bürgerumfrage im September

Die MA34 betont, dass ein Urteil über mögliche Projekte erst nach einer umfassenden Prüfung gefällt werden kann. Hierbei wird die Begrünung im Arenbergpark als eines von vielen potenziellen Projekten genannt, die in den kommenden Jahren auf ihre Durchführbarkeit untersucht werden sollen.

Die Umgestaltung durch das Grätzllabor ist bereits in vollem Gange. Eine abgeschlossene Umfrage unter den Bezirksbewohnerinnen und -bewohnern wird gegenwärtig ausgewertet, und die Ergebnisse sollen am 5. September zwischen 16 und 18 Uhr beim nächsten Infostand im Park präsentiert werden.

Mehr Neuigkeiten aus der Landstraße:

Wie wird die Stadtpolitik die Landstraße beeinflussen?

Das Grätzllabor lädt zur Ideensammlung im Arenbergpark ein.

Im Innenhof finden junge Entenbabys Unterschlupf und kämpfen ums Überleben.