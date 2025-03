ARGE Wiener Bezirksmuseen sucht ehrenamtliche Leitung für das Bezirksmuseum Penzing

Die Wiener Bezirksmuseen spielen eine entscheidende Rolle in der Bewahrung des reichen kulturellen Erbes unserer Stadtteile und bieten den Besuchern die Möglichkeit, lebendige Geschichte zu erleben. Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmuseen (ARGE) tragen diese Institutionen erheblich zur Aufarbeitung und Präsentation der Stadtgeschichte bei. Für das Bezirksmuseum Penzing suchen wir eine dynamische und visionäre Führungskraft, die die Verantwortung für den Museumsbetrieb im Einklang mit den Statuten und Geschäftsordnungen der ARGE übernimmt und eng mit der ARGE sowie weiteren kulturellen Partnern kooperiert.



Aufgaben und Verantwortlichkeiten Betriebsführung

Sie sind verantwortlich für den Betrieb des Bezirksmuseums (gemäß den Statuten und Geschäftsordnungen der ARGE Wiener Bezirksmuseen) und stehen in enger Zusammenarbeit mit der ARGE sowie der Stabstelle Bezirksmuseen. Teamleitung

Sie leiten ein engagiertes und vielfältiges Museumsteam, um verschiedene Kompetenzen zu bündeln und die Aufgaben optimal zu verteilen. Sammlungsmanagement und Ausstellung

Eigenverantwortlicher Umgang mit den Sammlungsbeständen der Stadt Wien sowie anderen Beständen, inklusive Pflege und wissenschaftlicher Aufbereitung der Sammlungen. Die Entwicklung moderner Ausstellungs- und Vermittlungsformate gehört ebenfalls zu den Kernaufgaben des Museumsbetriebs.

Aktive Öffentlichkeitsarbeit, um ein gutes Einvernehmen mit dem Museumsverein, Kultur- und Bildungseinrichtungen im Bezirk sowie der Bezirksvorstehung aufzubauen und zu pflegen. Budget und Verwaltung

Verantwortung für die Erstellung und Überwachung des Museumsbudgets sowie ein transparentes Berichtswesen, das den Fortschritt und die Nutzung der Mittel nachvollziehbar macht. Voraussetzungen und Qualifikationen Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Führungskompetenz.

Starkes Interesse an der Kulturgeschichte des Bezirks Penzing und Engagement in der Pflege der Sammlungsbestände.

Grundkenntnisse in der Öffentlichkeitsarbeit sowie sichere EDV-Kenntnisse.

Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung und persönlichen Entwicklung.

Erfahrungen mit ehrenamtlicher Tätigkeit sind wünschenswert, jedoch nicht zwingend erforderlich. Unser Angebot Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem engagierten Team, das sich der kulturellen Öffentlichkeit widmet.

Einblicke in die bezirkshistorische Arbeit und die Möglichkeit, die Geschichte des Bezirks Penzing aktiv mitzugestalten und zu präsentieren.

Fortbildungsmöglichkeiten sowie Raum für eigene kreative Ideen in der Wissensvermittlung.

Eine Wiener-Linien-Jahreskarte zur kostenfreien Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Öffnungszeiten

Das Museum ist mittwochs und sonntags von 10:00–12:00 Uhr geöffnet; weitere flexible Einsatzzeiten sind möglich (Mindestaufwand: etwa 10 Stunden/Woche). Bewerbung

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Referenzen) bis spätestens 18. Mai 2025 an die angegebene Kontaktadresse. In Ihrer Bewerbung sollten Sie darlegen, wie Sie den Museumsbetrieb gemäß den Vorgaben gestalten und die enge Zusammenarbeit mit der ARGE sowie anderen Partnern fördern möchten. Diese ehrenamtliche Leitungsposition bietet Ihnen die einzigartige Gelegenheit, das kulturelle Erbe Penzings aktiv mitzugestalten, innovative Ausstellungskonzepte zu entwickeln und Ihr Wissen kontinuierlich zu erweitern. Wenn Sie den Bezirk Penzing als Ihre kulturelle Heimat betrachten und die notwendigen Qualifikationen mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Schmidgasse 18

1080 Wien

M: [email protected]

