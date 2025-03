Argentinierstraße: Pflanzen Nach Einige Monate Nach Einpflanzung Wieder Entfernt

Die Pflanzen in den neu angelegten Beeten der Argentinierstraße in Wien mussten ausgetauscht werden, obwohl die Hochstammsträucher erst vor weniger als fünf Monaten eingepflanzt wurden. Die Gründe für diesen überraschenden Pflanzentausch sind vielschichtig. MeinBezirk hat nachgehakt.

WIEN/WIEDEN. Vor knapp fünf Monaten wurde die Argentinierstraße nach umfangreichen Umbauarbeiten wiedereröffnet. Der neue Radweg, der sich nun in auffälligem Rot zwischen den neu angelegten Beeten schlängelt, wurde mit großer Begeisterung und Stolz präsentiert. Insgesamt wurden in den Beeten 70 Bäume und 50 Hochstammsträucher gesetzt. Doch statt dass diese Pflanzen die ersten warmen Frühlingsstrahlen genießen durften, wurden viele von ihnen bereits wieder entfernt. In den letzten Tagen haben Mitarbeiter der Magistratsabteilung 42, die für die Wiener Stadtgärten zuständig ist, zahlreiche der im Dezember 2022 gepflanzten Hochstammsträucher ausgebuddelt.

„Pflanzen nicht geeignet“

Diese Maßnahme wirft zahlreiche Fragen auf: Was war mit den Pflanzen nicht in Ordnung? Warum wurden sie überhaupt eingepflanzt? Wer trägt die Kosten für diesen unerwarteten Austausch? Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl (SPÖ) machte klar, dass die Kosten nicht vom Bezirk getragen werden. Der Austausch sei von der Magistratsabteilung initiiert worden.

Die Bezirksvorsteherin gab bekannt, dass insgesamt 17 Hochstammsträucher entfernt und an Standorten gepflanzt werden, wo tief wurzelnde Pflanzen aufgrund unterirdischer Leitungen nicht möglich sind. Diese Entscheidung sei nicht im Voraus eingeplant gewesen: „In den letzten Wochen hat die MA 42 festgestellt, dass die ursprünglich ausgewählten Pflanzensorten nicht optimal für die Bedingungen der Argentinierstraße sind,“ erläutert Halbwidl. „Es bestand die Befürchtung, dass die Pflanzen nicht gut gedeihen könnten und potenziell Probleme im Wurzelbereich verursachen würden“.

„Kostspieliger Pfusch“

Pascal Riepl von den Grünen kritisierte den Baumtausch scharf und bezeichnete das Vorgehen als „kostspieligen Pfusch“. Er fragt sich, warum dieser Austausch überhaupt notwendig war, besonders da bei den Arbeiten die gerade austreibenden Blumen größtenteils beschädigt wurden. Die Magistratsabteilung hatte bis Sonntagvormittag noch nicht auf Anfragen von MeinBezirk reagiert, was die Fragen zur Überprüfung und Einschätzung der Pflanzen bezüglich ihrer Eignung weiterhin offenlasse.

