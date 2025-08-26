Arizona Bike – Nußdorfer Str. 3, 1090 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





Arizona Bike – Ihr E-Bike Händler

Überblick

Arizona Bike ist ein aufstrebender E-Bike Händler in Deutschland, der sich auf hochwertige Elektrofahrräder spezialisiert hat. Mit einem breiten Sortiment an Modellen, Zubehör und umfassenden Dienstleistungen ist Arizona Bike der ideale Partner für alle, die umweltfreundlich und bequem unterwegs sein wollen.

Fakten

Sortiment: Arizona Bike bietet eine große Auswahl an E-Bikes, von City- und Trekkingmodellen bis hin zu Mountainbikes und speziellen Modellen für Kinder. Die Fahrräder stammen von renommierten Herstellern und sind sowohl in Einsteiger- als auch in Hochleistungsvarianten erhältlich. Markenvielfalt: Zu den angebotenen Marken zählen bekannte Namen wie Bosch, Shimano und Brose, die für ihre zuverlässigen Antriebssysteme und fortschrittlichen Technologien stehen. Leistungen: Neben dem Verkauf von E-Bikes bietet Arizona Bike eine umfassende Beratung durch erfahrene Mitarbeiter, die individuell auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Zudem wird ein Rent- und Testservice angeboten, um sicherzustellen, dass das gewählte Modell optimal zu den persönlichen Anforderungen passt. Werkstattservice: Ein weiterer wichtiger Aspekt des Angebots ist der professionelle Werkstattservice. Kunden können ihre E-Bikes zur Inspektion oder Reparatur bringen, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit ihrer Fahrräder zu gewährleisten.

Vorteile

Hochwertige Produkte: Bei Arizona Bike stehen Qualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund. Alle E-Bikes werden gründlich geprüft und erfüllen die höchsten Standards. E-Mobility Expertise: Mitarbeiter sind speziell geschult, um die neuesten Technologien und Trends im Bereich Elektromobilität zu verstehen und zu vermitteln. Finanzierungsmöglichkeiten: Arizona Bike bietet flexible Finanzierungslösungen, um den Kauf eines E-Bikes für jedermann erschwinglich zu machen. Umfassender Kundenservice: Kunden können sich auf einen exzellenten After-Sales-Service verlassen, der Fragen zur Nutzung und Pflege des E-Bikes umfasst.

Zielgruppe

Die Zielgruppe von Arizona Bike umfasst eine breite Altersgruppe, von jungen Erwachsenen bis hin zu Senioren, die Wert auf Mobilität und Nachhaltigkeit legen. Besonders angesprochen werden umweltbewusste Menschen, Pendler und Freizeitradler, die die Flexibilität und Bequemlichkeit eines E-Bikes schätzen. Familien finden hier ebenfalls attraktive Modelle für Kinder und Jugendliche.

Sonderangebote

Arizona Bike bietet regelmäßig Sonderangebote und Aktionen, wie z.B. Rabattaktionen zum Saisonstart oder Preisnachlässe auf ausgewählte Modelle. Auch die Teilnahme an regionalen Fahrrad-Events sorgt für besondere Promotions, bei denen Kunden die Möglichkeit haben, E-Bikes zu testen und zu gewinnen.

Preise

Die Preise für E-Bikes im Sortiment von Arizona Bike beginnen bei etwa 1.500 Euro für Einsteigermodelle und können je nach Ausstattung und Marke bis zu 5.000 Euro oder mehr für High-End-Modelle betragen. Es gibt auch gelegentlich Sonderaktionen, bei denen ausgewählte Modelle zu reduzierten Preisen angeboten werden.

Öffnungszeiten

Arizona Bike hat von Montag bis Freitag geöffnet, jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr. Samstags stehen die Türen von 10:00 bis 14:00 Uhr offen. Für eine individuelle Beratung wird empfohlen, einen Termin zu vereinbaren.

Fazit

Arizona Bike ist die perfekte Anlaufstelle für alle E-Bike Enthusiasten, die Wert auf Qualität, Service und ein positives Einkaufserlebnis legen. Egal ob für den täglichen Weg zur Arbeit oder die nächste Fahrradtour – hier findet jeder das passende E-Bike.

Arizona Bike

Adresse: Nußdorfer Str. 3, 1090 Wien, Austria

INFO: Alle Details zum E-Bike Händler, Vorteile, Leistungen sind allgemein und aus öffentlichen Quellen – bei Änderungswünschen und Korrekturen gerne an uns wenden. Wir übernehmen keine Haftung für Korrektheit & Details – informieren Sie sich selbständig vor Ort!