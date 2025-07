Arnautovic Strikes Gold: Debut for Roter Stern in Thrilling CL Qualification!

news/APA/Dienstag, 29.07.25, 22:58:48

Marko Arnautovic hat am Dienstag sein Debüt im Dress von Roter Stern Belgrad gegeben. Der ÖFB-Rekordteamspieler wurde beim 5:1-Heimerfolg des serbischen Fußball-Meisters gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League in der 73. Minute eingewechselt. Nur zwei Minuten später ließ der Wiener seine erste Chance ungenutzt, kurz darauf erzielte jedoch Cherif Ndiaye den fünften Treffer der Heimischen, die bereits das Hinspiel auswärts mit 1:0 gewonnen hatten.













Der Wechsel des 36-jährigen Ex-Inter-Mailand-Stürmers zu Roter Stern Belgrad wurde am Montag vergangener Woche bekannt gegeben. Arnautovic hat sich, nach seiner Zeit bei Inter Mailand, schnell an sein neues Team angepasst. Bei einem beeindruckenden 7:1-Kantersieg am Samstag in der Liga gegen OFK Belgrad saß er bereits auf der Tribüne und beobachtete seine zukünftigen Kollegen. Trainer Vladan Milojevic hat angekündigt, dass das ÖFB-Ass in naher Zukunft mehr Spielminuten erhalten wird, um sich weiter zu integrieren und seine Form zu finden.

Der serbische Meister wird in der nächsten Runde der Champions-League-Qualifikation auf Lech Posen treffen. Diese clash erfolgt zwischen dem 5./6. und dem 12. August. Der polnische Verein hat das Hinspiel gegen den isländischen Vertreter Breidablik überraschend dominierend mit 7:1 gewonnen und wird mit einem guten Selbstvertrauen in das Rückspiel gehen. Roter Stern muss sich jedoch zuerst im Auswärtsspiel beweisen, bevor sie die Rückkehr auf eigenem Boden anvisieren können.





