„Arnies Klima-Auktion erzielt unglaubliche 1,55 Mio. Euro – Rekordbetrag begeistert!“

In Anbetracht der verheerenden Brände in Schwarzeneggers Heimatstaat wurde der Hollywoodstar und ehemalige Gouverneur Kaliforniens äußerst aktiv. Vor wenigen Tagen kündigte Schwarzenegger an, eine Million Dollar (961.168,78 Euro) aus seinem Privatvermögen an drei Organisationen zu spenden.

Die Auktion am Donnerstagabend war ebenfalls ein voller Erfolg. Hier sind einige Highlights:

Eine Luxusuhr der Marke Audemars Piguet aus Schwarzeneggers Sammlung brachte 170.000 Euro ein.

Ein gemeinsames Fitnesstraining mit dem „Terminator" wurde auf 100.000 Euro ersteigert.

Vor dem Dinner und der Auktion in der Reithalle des Stanglwirts, seinem „Leib- und Magen-Hotel“, präsentierte sich Schwarzenegger gut gelaunt auf dem roten Teppich. Gerade von den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm „The Man with the Bag” in New York zurückgekehrt, trat „Arnie“ mit einem breiten Grinsen, jedoch ohne Freundin Heather Milligan, auf.

In seiner aktuellen Filmrolle verkörpert Schwarzenegger den Weihnachtsmann, was sich in seinem besonders ausgeprägten weißen Rauschebart bemerkbar machte. Neben seiner Freundin fehlten auch alle anderen Familienmitglieder zu Beginn der Hahnenkamm-Tage. Stattdessen war er mit Monika Langthaler, Direktorin der „Schwarzenegger Climate Initiative“, und Maria Hauser, Juniorchefin des Stanglwirts, auf dem roten Teppich.

Der Schwerpunkt des vierten „Arnie“-Abends lag erneut auf dem Klima- und Umweltschutz. Die Erlöse der Auktion, die im Rahmen des Dinners stattfand, fließen traditionell in die „Climate Initiative“ des Steirers, die jährlich im Frühsommer den „Austrian World Summit“ in Wien ausrichtet und zahlreiche weltweite Klimaprojekte unterstützt.

Das Auktionsexemplar umfasste unter anderem folgende Objekte:

Eine Luxusuhr

Eine Lederjacke des 77-jährigen Hollywoodstars

Ein Messer aus dem Klassiker „Predator“

Ein Foto des „Terminators“ von Christoph Palaschke

Ein Kunstwerk von Michel Friess

Viele Prominente folgten Schwarzeneggers Einladung. Unter den Gästen waren:

Ex-Bodybuilder Ralf Moeller

Model Barbara Meier mit Mann Klemens Hallmann

TV-Moderator Giovanni Zarrella mit Ehefrau Jana Ina Zarrella

Schauspieler Mark Keller und Kollegin Luise Bähr

Parallel dazu fand der „Kitzbühel Empfang“ des Landes Tirol in der „Goldenen Gams“ statt, mit Schützen und Blasmusik. Zur offiziellen Eröffnung der 85. Hahnenkammrennen waren zahlreiche Mitglieder der Tiroler Landesregierung anwesend, darunter:

Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP)

(ÖVP) Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP)

(ÖVP) Skilegenden Franz Klammer, Fritz Strobl und Ernst Hinterseer

Zusammenfassend war die Veranstaltung ein großer Erfolg sowohl für Schwarzenegger als auch für die Initiativen zugunsten des Klimaschutzes. Der Abend vereinte Prominenz mit einem wichtigen Zweck.