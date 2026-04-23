Arsonore 2026: Liebe trifft Kammermusik beim Grazer Festival-Highlight

Kammermusikfestival „Arsonore“ 2026 in Graz unter dem Motto „All you need is Love“

Das Grazer Kammermusikfestival „Arsonore“ findet 2026 von 2. bis 6. September statt. Das Festival steht unter dem Motto „All you need is Love“.

Schauplätze der Veranstaltungen sind der Planetensaal von Schloss Eggenberg und die Oper Graz. Künstlerischer Leiter ist der Pianist Markus Schirmer.

Spielorte und Programmrahmen

Vier Abende des Festivals sind im Planetensaal von Schloss Eggenberg geplant. Das Finalkonzert findet in der Oper Graz statt.

Beim Festival treten etablierte Künstlerinnen und Künstler sowie preisgekrönte Talente der Kunstuniversität Graz auf. Neben Kammermusik gehören auch Lyrik, ein philosophisches Gespräch und frühe Songs von Markus Schirmer zum Programm.

Eröffnung mit Chor, Klavier und philosophischem Dialog

Das Eröffnungskonzert am 2. September präsentiert unter anderem die „Liebeslieder-Walzer“ von Johannes Brahms, Pablo Casals’ „Nigra Sum“ für Frauenchor und Klavier sowie die „Five Hebrew Love Songs“ von Eric Whitacre.

Mitwirkende des Eröffnungsabends sind das Vocalforum Graz unter der Leitung von Franz Herzog, das Gugg Piano Duo als Gewinner des Grazer Franz-Schubert-Wettbewerbs sowie die georgische Pianistin Irma Gigani. Zum Eröffnungsabend gehört auch das „Arsonore Philosophicum“, bei dem der Grazer Psychiater und Psychologe Michael Lehofer und die Schauspielerin Erika Pluhar in einen Dialog treten.

Kammermusikabende und Shakespeare-Schwerpunkt

Am zweiten Abend stehen zwei Quintette von Wolfgang Amadeus Mozart und Robert Schumann auf dem Programm. Mitwirkende sind unter anderem der Geiger Benjamin Schmid, Dalibor Karvey, erster Konzertmeister der Wiener Symphoniker, die amerikanische Bratschistin Sarah McElravy, die niederländische Cellistin Harriet Krijgh, Klarinettist Daniel Kückmeier sowie die 16-jährige Pianistin Arya Su Gülenc.

Der Freitagabend ist der Tragödie „Romeo und Julia“ gewidmet. An diesem Abend spielt Irma Gigani Kompositionen von Franz Liszt, Peter Iljitsch Tschaikowsky und Sergei Prokofieff. Burgtheater-Schauspieler Markus Meyer liest dazu aus den Sonetten von William Shakespeare.

Familienkonzert und „Liebeshits aus aller Welt“

Im Rahmen von „Arsonore“ ist am 4. September ein Familienkonzert geplant. Am 5. September stehen „Liebeshits aus aller Welt“ auf dem Programm.

An diesem Abend wirken unter anderem der Akkordeonist Christian Bakanic und seine Duopartnerin Marie Spaemann mit. Außerdem tritt die Jazz-Vokalistin Miriam Kulmer auf.

Abschluss mit „Love Party“ in der Oper Graz

Den Abschluss des Festivals bildet die „Love Party“ mit Markus Schirmer & The Arsonore Allstar Band in der Oper Graz. Dabei werden Songs von Bob Mendelsson mit Texten von Damon Meeks gespielt.

Hinter den Pseudonymen Bob Mendelsson und Damon Meeks stehen Markus Schirmer und Gernot Haas, die in ihren Anfangszeiten unter anderem Musik für Kino und Werbefernsehen schrieben. Die Songs der „Love Party“ werden von einer eigens für diesen Abend zusammengestellten Band interpretiert, zu der unter anderem die Vokalistin Sandra Pires, der Gitarrist Manuel Randi und Janette Williams gehören. Williams ist Drummerin der Londoner Show „ABBA Voyage“.