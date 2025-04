Art Event in Geidorf: A Celebration of Visual Arts, Music, and Poetry: KUNST.APRIL.POTPOURRI

Die Vernissage KUNST.APRIL.POTPOURRI zog zahlreiche Besucher an und vermittelte eine beeindruckende Atmosphäre, als der „Steiermärkische Kunstverein Werkbund“ am Standort Heinrichstraße 10 erneut seine Türen öffnete, um ein Fest der Künste zu feiern. Die Veranstaltung bot eine hervorragende Gelegenheit, sich mit zeitgenössischer Kunst und Kultur in der Steiermark vertraut zu machen. Die musikalische Untermalung durch das Trio „LiLA y Geckos“ war ein Highlight der Eröffnung. Mit einem dynamischen Mix aus spanischen und südamerikanischen Rhythmen sowie eigenen Kompositionen schaffte die Sängerin LiLA Herderberg einen emotionalen Rahmen. Ihre eingestreuten Gedichte überbrückten die Verbindungen zwischen der Musik und den ausstellenden Kunstwerken. Das Angebot an Kunstwerken war vielfältig: Die keramischen Plastiken der jungen Talentierten Theresa Gold fesselten die Zuschauer, während die imposanten Großformate des Bühnenbildners Krystian Habdas durch ihre detailreiche Inszenierung von Lebenswelten bestechen. Auch die Werke von MaLo Magic Blue, die traumhafte Landschaften und grafisch-biographische Tempera-Malerei präsentieren, luden zum Verweilen ein. Hinzu kamen die filigranen Cyanotypien und Objektkunst von LiLA Herderberg, die die Serie von eindrucksvollen Exponaten erweiterten. Siehe auch Vermisstes Mädchen, Rattenproblem und Preisanstieg bei Lebensmitteln Im Foyer der Galerie strahlten geometrisch-lineare Farbarchitekturen von Manfred Möstl und leichtfüßige Stadtansichten von Inge Schrötter in harmonischem Dialog miteinander. Diese Werke spiegeln die kreative Vielfalt des steirischen Kunstschaffens wider und laden die Besucher ein, sich mit verschiedenen Aspekten der modernen Kunst auseinanderzusetzen. Die feierliche Eröffnung des Events wurde von Werkbund-Präsident Dr. Bernd Holasek und LAbg. Univ.-Prof- Dr. Sandra Holasek moderiert, deren Eröffnungsansprache die Diversität und den hohen qualitativen Anspruch des Werkbundes hervorhob. Der „Steiermärkische Kunstverein Werkbund“ ist seit 160 Jahren ein fester Bestandteil der Kunstszene in Österreich und steht für die Förderung aufstrebender Künstler sowie für die Kunstvielfalt, die das kulturelle Leben in der Steiermark prägt. Siehe auch At Rosa Rosen Court Besucher sind herzlich eingeladen, die faszinierende Ausstellung während der offenen Tage am:

Mittwoch, 30. April und Mittwoch, 7. Mai,

jeweils von 16:30 – 19:30 Uhr, zu entdecken. Diese Veranstaltungen bieten eine hervorragende Gelegenheit, spannende kunstbezogene Gespräche mit der Künstlerin LiLA Herderberg zu führen und mehr über ihre Inspiration und kreativen Prozesse zu erfahren. Zusätzlich wird empfohlen, im Vorfeld der Ausstellung die Website des „Steiermärkischen Kunstvereins Werkbund" zu besuchen, um aktuelle Informationen zu weiteren geplanten Veranstaltungen und Workshops zu erhalten. Der Werkbund engagiert sich nicht nur für die Präsenz von etablierten Künstlern, sondern unterstützt auch junge Talente, die frische Perspektiven in die Kunstszene einbringen.



The rewritten content now provides a more engaging narrative while maintaining the relevant details from the original text. It emphasizes the event's cultural significance, highlights the featured artists, and invites visitors to discover the exhibition. Considerations for future programming and artist support enrich this community-focused portrayal, showcasing the depth of engagement offered by the Steiermärkische Kunstverein Werkbund.





