ART Expo- Graz als Brennpunkt internationaler Kunstszene: 250 Künstler und Exponate aus 34 Ländern

ART Expo: Internationale Kunstmesse in Graz mit 250 Künstlerinnen und Künstlern

In der Grazer Seifenfabrik findet an diesem Wochenende die internationale Kunstmesse ART Expo statt. Präsentiert werden Kunstwerke aus 34 Ländern sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Rund 250 Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich in Graz als Ausstellende. Ziel ist es unter anderem, internationale Sammlerinnen und Sammler zu erreichen.

Internationale Bandbreite und steirische Beteiligung

Auf der ART Expo werden Exponate aus verschiedenen Ländern der Welt gezeigt, darunter Werke aus Nigeria, Argentinien und Vietnam. Insgesamt stammen die präsentierten Kunstwerke aus 34 Ländern.

Neben internationalen Positionen sind auch bekannte Namen aus der Steiermark vertreten. Ausgestellt werden unter anderem Arbeiten von Gerhard Almbauer und Michael Raimann, außerdem sind Keramikarbeiten von Sandra Gigerl zu sehen. Auch der Künstler Tom Lohner nimmt an der Messe teil.

Gerhard Almbauer bezeichnet es als spannend, bei der ART Expo unterschiedliche künstlerische Positionen sehen zu können. Tom Lohner hebt hervor, dass es für ihn etwas Besonderes sei, nach internationalen Ausstellungen wieder in Graz ein Zeichen setzen zu können.

Rahmenprogramm und Konzept

Die Kunstmesse umfasst neben den Ausstellungen Workshops, Konzerte, Fashionshows und weitere Programmpunkte. Nach Angaben des künstlerischen Leiters Miha Murn trägt dieses Angebot dazu bei, auch Menschen anzusprechen, die sonst nicht in Galerien gehen. Dieses Publikum komme dabei nebenbei mit Kunst in Berührung.

Miha Murn erläutert, man wolle ein internationales Publikum und Sammler nach Graz bringen und den Künstlerinnen und Künstlern ein Netzwerk bieten, das ihnen bei ihrer Karriere helfen soll.

Station der internationalen Messe

Vor der Station in Graz war die ART Expo bereits in Ljubljana und Triest zu Gast. In Graz wird das Messeformat nun an einem Wochenende in der Seifenfabrik fortgesetzt.