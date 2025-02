Aschermittwoch: Heringsfest und frischer Fisch in der Josefstadt

Am Faschingsdienstag wird zum letzten Mal den köstlichen Süßspeisen gefrönt, denn am Tag darauf beginnt die Fastenzeit. Traditionell wird diese Zeit mit einem Heringsschmaus eröffnet. MeinBezirk bietet eine Übersicht, wo man den besten Fisch im 8. Bezirk finden kann.

WIEN/JOSEFSTADT. Nach dem Fasching startet die Fastenzeit. Der Fasching endet am Aschermittwoch, den 5. März, und somit beginnt die vierzig Tage andauernde Fastenzeit bis Ostern. Dieser Mittwoch wird seit Jahrhunderten mit einem Heringsschmaus gefeiert.

Auch in der Josefstadt laden diverse Lokale dazu ein, diesen Brauch mit herrlichen Fischgerichten zu genießen. Von klassischem Heringssalat über Calamari bis hin zu Scampi – der kleinste Bezirk hält Fisch für jeden Geschmack bereit. Mein Bezirk hat recherchiert, wo man im 8. Bezirk den Heringsschmaus auskosten kann.

Alles, was schwimmt

Im Restaurant Ilija in der Piaristengasse 36 gibt es das ganze Jahr über eine Vielzahl an Fischgerichten. Auch am Aschermittwoch können verschiedene Fischarten, Calamari oder Scampi genossen werden. Außerdem stehen drei unterschiedliche Heringssalate zur Auswahl. Die Öffnungszeiten sind von 11.30 bis 14.30 Uhr sowie von 18 bis 23 Uhr. Reservierungen sind telefonisch möglich unter 01/408 54 31 oder online auf www.ilija.at.

Auch im Herzen der Josefstadt wird das Fischgericht serviert. Das Café Hummel in der Josefstädter Straße 66 bietet wie in den vergangenen Jahren einen Heringsschmaus an, der keine Wünsche offen lässt. Ein traditioneller Genuss in gemütlicher Atmosphäre ist von 8 bis 23 Uhr möglich. Reservierungen können telefonisch unter 01/405 53 14 oder per E-Mail an [email protected] vorgenommen werden.

Hering to go

Wer seinen Heringsschmaus lieber in den eigenen vier Wänden genießen möchte, ist im Goldfisch genau richtig. Die Fischerei am Lerchenfeld bietet eine große Auswahl an frischem Fisch. Zudem kann man im Bistro in der Lerchenfelder Straße 16 zahlreiche fertige Köstlichkeiten wie Fischsuppe, Austern, Oktopussalat oder den Heringsschmaus kaufen. Am Aschermittwoch hat das Bistro von 10.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen findest du hier.

