Aspern Lakeside City

Ein Besuch in der Seestadt: Ein aufstrebendes urbanes Zentrum

Wir besuchen ein- bis zweimal im Jahr die Seestadt, um den Fortschritt in dieser neu entstehenden Urbanität zu beobachten. Mit einer geplanten Bevölkerung von 25.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie der Schaffung von 20.000 Arbeitsplätzen wird dieser Stadtteil bald den Charakter einer kleinen Stadt annehmen. In den letzten Jahren hat sich die Seestadt, die Teil des Wiener Stadtentwicklungsplans ist, erheblich verändert und bietet mittlerweile eine Vielzahl von Annehmlichkeiten.

Unser letzter Besuch fiel auf einen sonnigen, warmen Frühlingstag. Der See erstrahlte in kräftigem Blau, und es war tatsächlich jemand im Wasser schwimmen – ein erfrischender Anblick! Vor dem Hintergrund neu gestalteter Wohnanlagen und Einzelhandelsflächen erlebten wir die Stadt als einladend und lebhaft. Die seestadt ist mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten ausgestattet, darunter Parks, Radwege und Restaurants, die zum Verweilen einladen.

Dennoch gibt es Punkte, die uns stören, insbesondere der Mangel an Schatten in den neu angelegten Bereichen. Trotz der autofreien inneren Zone, die breite Plätze und großzügige Gehwege bietet, fehlt es an schattenspendenden Bäumen und Pflanzen. Dies könnte vor allem während der heißen Sommertage zu einem unangenehmen Aufenthalt führen. Andere Städte haben gezeigt, dass gezielte Begrünung und die Schaffung von schattigen Bereichen entscheidend für den Komfort der Bürger sind. Das Stadtplanungsbüro könnte in zukünftige Entwürfe mehr Fokus auf die Begrünung legen, um eine lebenswertere Atmosphäre zu schaffen.

Ein weiterer Aspekt, der zu berücksichtigen ist, ist die Erreichbarkeit des Stadtteils. Die Anbindung an das U-Bahn-Netz von Wien ist gut, was die Seestadt zu einem attraktiven Wohnort für Pendler macht. Der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und die Verbindung zur Innenstadt könnten jedoch mit weiteren modernen Verkehrslösungen, wie Fahrradverleihsystemen oder Bussen, optimiert werden. Diese Maßnahmen würden nicht nur die Umweltbelastung weiter reduzieren, sondern auch den Zugang zu und innerhalb des Stadtteils verbessern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Seestadt Wien eine aufregende Entwicklung darstellt. Mit einem klaren Plan für den urbanen Raum, den Fokus auf nachhaltige Lebensweisen und ständiger Verbesserung der Infrastruktur hat dieser Stadtteil das Potenzial, ein lebendiges und dynamisches Umfeld zu schaffen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Stadt in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird, aber unser Besuch hat uns auf jeden Fall neugierig gemacht, wiederzukommen und den Wandel weiter zu verfolgen.





