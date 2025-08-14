Asphaltschießen jetzt auch für Besucher verfügbar







MITTENWALD. Der Touristikverein Mittenwald hat stolz bekanntgegeben, dass er zehn neue Platten sponsert, um das traditionelle Asphaltschießen für Gäste in der malerischen Alpenwelt Karwendel zu ermöglichen. Dieses unterhaltsame Programm wird ab dem 14. August stattfinden und alle zwei Wochen im Riedboden organisiert.

Asphaltschießen, die sommerliche Variante des bekannten Eisstockschießens, ist nicht nur eine Freizeitaktivität, sondern auch tief in der bayerischen Kultur verwurzelt. Die Popularität dieser Sportart in Mittenwald ist ein Beweis für die enge Verbindung der Einheimischen mit ihren Traditionen. Diese begeisterte Teilnahme wird durch die aktive Unterstützung von zwei lokalen Vereinen – dem EC Mittenwald und dem EC Ferchensee – zusätzlich gefördert.

Bei dieser lebhaften Sportart treten Teams gegeneinander an, indem sie ihre “Asphaltschützen” über die Platten gleiten lassen, um sie so nah wie möglich an ein Ziel zu bringen. Diese Variante findet typischerweise im Freien statt und bietet nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern auch die Möglichkeit, die atemberaubende Alpenlandschaft in vollen Zügen zu genießen.

Asphaltschießen ist besonders für Touristen attraktiv, die einen Einblick in die bayerische Sportkultur gewinnen möchten, und eignet sich hervorragend für Familien und Gruppen von Freunden, die gemeinsam Spaß haben wollen. Zudem wird das Event von verschiedenen gastronomischen Angeboten begleitet, sodass die Teilnehmer nach dem Spielen in geselliger Runde den Tag ausklingen lassen können.

Die Alpenwelt Karwendel, bekannt für ihre beeindruckende Natur und eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten, zieht Besucher aus nah und fern an. Die Einführung von Asphaltschießen als regelmäßiges Event ist eine hervorragende Möglichkeit, den tourismusbezogenen Aktivitäten in der Region neuen Schwung zu verleihen und gleichzeitig die Traditionen der bayerischen Kultur zu pflegen.

Wir laden alle ein, diese spannende Sportart auszuprobieren und während ihres Aufenthalts in Mittenwald ein Stück bayerische Tradition hautnah zu erleben!





