ATTheENDLinz: Linzer Klangwolke 2026 setzt mit experimentellem Erlebnis neue Perspektiven auf die Stadt

Linzer Klangwolke 2026 trägt den Titel „ATTheENDLinz“

Die Linzer Klangwolke 2026 findet am 12. September unter dem Titel „ATTheENDLinz“ statt. Idee und Inszenierung stammen vom österreichischen Regisseur und Produzenten Felix Breisach.

„ATTheENDLinz“ versteht sich als poetisch-musikalisches und experimentelles Erlebnis, das die Stadt Linz aus einer neuen Perspektive betrachtet und als Projekt über Klang, Stadt und das, was bleibt beschrieben wird.

Schiff auf der Donau als zentrale Bühne

Für die Klangwolke 2026 wird die Donau als zentrale Bühne genutzt. Ein Schiff trägt die musikalische Handlung durch die Stadt und verbindet verschiedene Orte in Linz zu einem einzigen fließenden Erlebnis.

Im Zentrum steht eine nachdenkliche Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Themen wie Gesellschaft, Umwelt, Krieg und Frieden werden durch Klang, Raum und performative Inszenierung behandelt. Ausgangspunkt der Inszenierung ist die fiktionale Idee eines gedachten Untergangs als Initialzündung für einen Neuanfang. Dabei wird thematisiert, was geschieht, wenn die Ordnung einer Stadt ins Wanken gerät. Die Klangwolke 2026 wird als Spiegel einer Gesellschaft im Umbruch beschrieben.

Breites musikalisches Spektrum und namhafte Mitwirkende

Die musikalische Gestaltung von „ATTheENDLinz“ reicht von Werken Anton Bruckners bis zu Musik der Beatles. Zusätzlich kommen eigens komponierte Werke zum Einsatz.

Das Bruckner Orchester Linz wirkt unter der Leitung von Markus Poschner mit. Außerdem sind der Bariton Rafael Fingerlos und die St. Florianer Sängerknaben beteiligt. Die Mitwirkenden gestalten eine klangliche Dramaturgie, die zwischen monumentalen und intimen Momenten wechselt.

Beteiligte Institutionen

Norbert Trawöger ist künstlerischer Geschäftsführer der LIVA. Dietmar Prammer ist Bürgermeister von Linz und gehört der SPÖ an.

Der ORF Oberösterreich begleitet die Linzer Klangwolke seit ihren Anfängen und ist 2026 Partner der Veranstaltung. ORF-Landesdirektor in Oberösterreich ist Klaus Obereder.