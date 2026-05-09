AUA-Chefin Mann bekräftigt Notwendigkeit von Kurzstreckenflügen und kündigt Preissteigerungen an

AUA-Chefin Annette Mann verteidigt Kurzstreckenflüge und neue Preismodelle

Die Chefin der Austrian Airlines, Annette Mann, hat sich am Samstag gegen eine Streichung von Kurzstreckenflügen ausgesprochen. Zugleich stellte sie weitere Preissteigerungen bei Flugtickets in Aussicht.

Mann räumte ein, dass Kurzstreckenflüge nicht immer wirtschaftlich rentabel sind. Sie betonte jedoch, es gehe dabei um die Standortsicherung für regionale Flughäfen wie Innsbruck und verwies darauf, dass Innsbruck bereits den Frankfurt-Flug verloren hat.

Mit Blick auf Ultra-Kurzstreckenflüge sagte Mann, sie selbst brauche diese nicht. Wirtschaftlich betrachtet würde sie Innsbruck-, Klagenfurt- und Graz-Flüge wahrscheinlich nicht mehr im Portfolio haben. Austrian Airlines sehe sich hier aber in einer besonderen Standortverantwortung.

Höhere Ticketpreise wegen gestiegener Kerosinkosten

Nach Angaben von Mann müssen sich AUA-Passagiere aufgrund höherer Kerosinpreise auf höhere Ticketpreise einstellen. Das Ausmaß der Preissteigerungen lasse sich allerdings nicht vorhersagen.

Sie erklärte, Austrian Airlines habe rund zwei Millionen Preise im Markt. Preisänderungen würden auch durch die Nachfrage bestimmt. Als Beispiel nannte sie, dass bei einem Ticket um 200 Euro die Erhöhung einmal 5 Euro und auf einer anderen Destination 30 Euro betragen könne. Sie hätte gerne von dem, was bei Austrian Airlines ankomme, um zehn Prozent mehr, damit es sich bei den Kerosinpreisen wahrscheinlich ausgehe.

Die Versorgung mit Kerosin sei über den Sommer hin gesichert. In Wien sei Austrian Airlines über die OMV-Raffinerie in Schwechat gut versorgt. In China, Japan und Nordamerika gebe es laut Mann keinen Kerosinmangel, innerhalb Europas könne man etwas mehr Kerosin tanken.

Neuer Economy-Basic-Tarif ohne Kabinenkoffer

Mann verteidigte den neuen Economy-Basic-Tarif auf Kurz- und Mittelstrecken, der keine kostenfreie Mitnahme eines kleinen Kabinenkoffers mehr vorsieht. Mit diesem Tarif werde das Angebot nach unten hin erweitert.

Durch den Economy-Basic-Tarif werde Austrian Airlines nach ihren Angaben bei preisorientierten Vergleichsportalen weiter oben angeführt. Der Low-Cost-Anteil in Wien liege derzeit bei 25 bis 30 Prozent.

Annette Mann äußerte sich zu Kurzstreckenflügen und Preisen im Ö1-Mittagsjournal.