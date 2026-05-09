AUA-Chefin Mann sieht kein Aus für Kurzstreckenflüge und kündigt Ticketpreis-Anstieg an

Austrian-Airlines-Chefin gegen generelles Aus für Kurzstreckenflüge

Die Vorstandsvorsitzende der Austrian Airlines, Annette Mann, hat sich gegen eine generelle Streichung von Kurzstreckenflügen ausgesprochen. Zugleich stellte sie höhere Ticketpreise in Aussicht und verteidigte den neuen Economy-Basic-Tarif der Fluggesellschaft.

Mann erklärte im Ö1-Mittagsjournal, Kurzstreckenflüge seien nicht immer wirtschaftlich rentabel. Die Verbindung zwischen Graz und Wien bezeichnete sie als „Standortfrage“. Auch beim Flughafen Graz sowie den Flughäfen in Innsbruck und Klagenfurt gehe es ihrer Darstellung nach um Standortsicherung.

Sie sagte, sie bräuchte Ultra-Kurzstreckenflüge nicht und würde Innsbruck-, Klagenfurt- oder Graz-Flüge bei rein wirtschaftlicher Betrachtung wahrscheinlich nicht mehr im Portfolio haben. Austrian Airlines sehe sich bei diesen Verbindungen aber in einer Standortverantwortung.

Höhere Ticketpreise wegen Kerosin

Passagiere von Austrian Airlines müssen sich Mann zufolge aufgrund höherer Kerosinpreise auf steigende Ticketpreise einstellen. In welchem Ausmaß die Preise steigen werden, lasse sich jedoch nicht vorhersagen. Austrian Airlines habe zwei Millionen Preise im Markt, Preisänderungen würden auch durch die Nachfrage bestimmt.

Als Beispiel nannte sie, dass ein Ticket um 200 Euro um fünf Euro teurer werden könnte, auf einer anderen Destination aber um 30 Euro. Sie hätte nach eigenen Angaben von dem, was bei Austrian Airlines ankomme, gerne um zehn Prozent mehr, damit es sich bei den Kerosinpreisen wahrscheinlich ausgehe.

Die Versorgung der Airline mit Kerosin sei über den Sommer hin gesichert. In Wien wird Austrian Airlines von der OMV-Raffinerie in Schwechat mit Kerosin versorgt. Mann sagte zudem, in China, Japan und Nordamerika gebe es keinen Kerosinmangel, innerhalb Europas könne man etwas mehr Kerosin tanken.

Neuer Economy-Basic-Tarif

Mann verteidigte den neuen Economy-Basic-Tarif auf Kurz- und Mittelstrecken, der keine kostenfreie Mitnahme eines kleinen Kabinenkoffers mehr vorsieht. Mit diesem Tarif werde das Angebot nach unten hin erweitert, erklärte sie.

Durch den neuen Tarif werde Austrian Airlines nach ihren Worten bei preisorientierten Vergleichsportalen weiter oben angeführt. Der Low-Cost-Anteil in Wien liege bei 25 bis 30 Prozent.