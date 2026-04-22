AUA stockt Europaflüge auf während Lufthansa Kurzstrecken reduziert: Anpassungen im Sommerflugplan

Austrian Airlines erweitert Europaangebot – Lufthansa-Gruppe streicht Kurzstreckenflüge

Austrian Airlines (AUA) baut ihr Angebot auf Europastrecken um rund 800 Flüge aus und richtet den Sommerflugplan gezielt auf eine starke Nachfrage im Europaverkehr aus. Gleichzeitig reduziert der Lufthansa-Konzern konzernweit Kurzstreckenflüge und passt sein Streckennetz an.

Im Zuge einer konzernweiten Fluganpassung werden nach Angaben von Austrian Airlines zehn Verbindungen innerhalb der sechs Drehkreuze der Lufthansa-Gruppe konsolidiert. Ziel ist eine bessere Auslastung und stärkere Bündelung von Verkehrsströmen, bei weiter bestehendem Zugang der Fluggäste zum globalen Streckennetz.

Mehr AUA-Verbindungen in Europa

Die AUA weitet unter anderem die Strecke Wien – München aus. Auf der Strecke Wien – Sibiu in Rumänien werden ab Mai zusätzliche Verbindungen angeboten. Auf ausgewählten Strecken setzt Austrian Airlines zudem größere Flugzeuge ein.

Das Sommerangebot von Austrian Airlines ist nach Unternehmensangaben auf eine starke Nachfrage im Europaverkehr ausgerichtet. Die Airline kündigte an, kurzfristig auf die Nachfrageentwicklung reagieren und bei Bedarf zusätzliche Flüge auf besonders stark nachgefragten Strecken anbieten zu wollen.

Konzernweite Anpassungen bei Lufthansa

Der Lufthansa-Konzern hatte am Dienstag mitgeteilt, im Zusammenhang mit dem angekündigten Aus der Regionaltochter Cityline bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge zu streichen. Dies entspricht einer Einsparung von rund 40.000 Tonnen Kerosin. Mit den Anpassungen will die Lufthansa-Gruppe die Zahl unwirtschaftlicher Kurzstreckenflüge senken.

Die ersten 120 täglichen Flugstreichungen mit Wirkung bis Ende Mai wurden nach Unternehmensangaben am Montag umgesetzt. Die Strecken von Frankfurt nach Bydgoszcz und Rzeszow in Polen sowie nach Stavanger in Norwegen entfallen vorübergehend. Zehn Verbindungen innerhalb der Lufthansa-Gruppe sollen künftig über andere Flughäfen geführt werden; betroffen sind Heringsdorf, Cork, Danzig, Ljubljana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat und Breslau.

Das Lufthansa-Angebot soll über den Sommer über die Drehkreuze Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom optimiert werden. Im Zuge der Absenkung ihrer Kapazitäten überarbeitet die Lufthansa ihre mittelfristige Streckenplanung und will Details dazu Ende April oder Anfang Mai veröffentlichen.

Belastung durch höhere Treibstoffkosten

Lufthansa gab an, dass sich der Kerosinpreis seit Beginn des Iran-Krieges verdoppelt hat. Für die im Sommerflugplan vorgesehenen Flüge erwartet der Konzern eine weitgehend stabile Treibstoffversorgung.

Der Flugverkehr an den Golf-Airports Dubai, Abu Dhabi und Doha ist beeinträchtigt worden. Angaben zum Umfang der Beeinträchtigungen wurden nicht gemacht.