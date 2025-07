Audio-Programm: Die Wilden Alten auf Entdeckungsreise in einer finsteren Vergangenheit

Mit einem Hörprogramm, das auf Radio Helsinki ausgestrahlt wurde, wollen die „Wilden Alten“ an den Todesmarsch durch die Steiermark in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges erinnern.

STEIERMARK/GRAZ. Ein düsteres Kapitel in der Geschichte der Steiermark wird von den „Wilden Alten“ um Otto Köhlmeier aufgearbeitet. Unter dem Motto „Spurensuche in der Heimat“ haben die engagierten Seniorinnen und Senioren ein Hörprogramm entwickelt, das sich mit dem grausamen Todesmarsch ungarischer Juden im Winter 1944/1945 befasst. Tausende von Menschen wurden dabei durch die Steiermark in das Konzentrationslager Mauthausen getrieben, wo viele ein grausames Schicksal erlitten. Auf diesem Marsch wurden zahlreiche Menschen brutal erschlagen oder erschossen – allein in Graz wurden etwa 500 Opfer verzeichnet.

„Stunde der Erinnerung“

Das Hörspiel ist eine Fortsetzung der jüngsten Inszenierung der Gruppe mit dem Titel „Nie wieder“, einer szenischen Collage, die sich gegen Hass, Intoleranz, Faschismus und Krieg positioniert und bereits mehrfach aufgeführt wurde. „Bei der Beschäftigung mit der Thematik wurde uns immer mehr bewusst, dass sich die Barbarei des Hitler-Faschismus nicht irgendwo weit weg, fern der Heimat abspielte, sondern auch direkt vor den Haustüren unserer Eltern und Großeltern“, betonen die „Wilden Alten“ in einer Pressemitteilung.

Die „Wilden Alten“ haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein Thema, über das wenig bekannt ist oder selten diskutiert wird, in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Besonders Jugendlichen soll eine „Stunde der Erinnerung“ geboten werden, um zu verdeutlichen, dass Faschismus nicht nur eine ferne Erinnerung ist, sondern auch heute noch ein virulentes Risiko darstellt. Diese essenziellen Themen werden in der Sendung auf unterhaltsame und lehrreiche Weise vermittelt. Das Hörprogramm wurde auf Radio Helsinki ausgestrahlt und kann auf deren Website nachgehört werden.

Die „Wilden Alten":

Die „Wilden Alten“ engagieren sich für soziale und gesellschaftliche Belange und streben danach, die Welt ein kleines Stück besser zu machen.

