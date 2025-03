Redaktion Andreas Strick Auf 1.700 Quadratmetern: Müller eröffnet neue Filiale im Murpark Eine neue Müller-Filiale wird am 3. April im Murpark eröffnet! Diese Filiale ist mit einer Fläche von 1.700 Quadratmetern auf eine diverse Auswahl an Produkten spezialisiert – von Drogerie über Kosmetik zu Spielwaren. Um die Eröffnung gebührend zu feiern, bietet Müller vom 3. bis 5. April einen Rabatt von 20 % auf alle Einkäufe, mit wenigen Ausnahmen. Siehe auch Favoriten: Kleinparteien treten zur Wahl des Bezirksparlaments an Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist ein europaweit tätiges Unternehmen, das in acht Ländern über 900 Filialen betreibt und derzeit rund 35.000 Mitarbeiter beschäftigt. Ihr Sortiment umfasst etwa 190.000 Artikel, was sie zu einem der führenden Anbieter im Einzelhandel macht. Das könnte dich auch interessieren: Anton Paar übernimmt Kika-Gebäude in Graz Steirische Industrie fordert mehr Tempo Autoaufbereitung eröffnet im Shopping Nord 00 https://www3.meinbezirk.at/national/Grafik/grazstadt/2025/CAD_Premium/index.php" height="250" style="border:0" scrolling="no Siehe auch ÖBB Erreicht Beeindruckenden 4. Platz im Europäischen Vergleich – Hier ist der Grund!

