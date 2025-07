Auf dem richtigen Weg: GAK verzeichnet über 4.300 Abonnements und 1.500 Mitglieder

Am Dienstag veranstaltete der GAK eine Pressekonferenz zur Saisoneröffnung im Tramwaymuseum in Mariatrost, wo sowohl sportliche als auch operationale Einblicke in die Entwicklungen des Vereins präsentiert wurden.

GRAZ/MARIATROST. In einer nostalgischen Straßenbahn, die fast so alt ist wie der Verein selbst, erreichten die Schlüsselpersonen des GAK das Grazer Tramwaymuseum. Vor den wartenden Journalisten zeigten sich die Vereinsverantwortlichen, angeführt von Obmann-Stellvertreter Matthias Dielacher, erfreut, nicht zuletzt wegen der warmen Vormittagssonne, die auf das Event schien.

Trainerin Jasmin Pistotnik erklärte, dass das Ziel für die Damenmannschaft, die am 22. August mit einem Derby gegen LUV in die Zweitliga-Saison startet, ein Platz unter den besten drei sei. Herren-Cheftrainer Ferdinand Feldhofer dagegen plädierte für Bescheidenheit und Realismus, indem er betonte, dass der vorrangige Fokus auf dem Klassenerhalt in der Bundesliga für die Saison 2025/26 liege.

Elsneg arbeitet an Kaderveränderungen

Wie Sportdirektor Dieter Elsneg verkündete, plant der Verein, den Kader der Kampfmannschaft durch zwei bis drei Neuzugänge zu stärken. Diese Verpflichtungen sind jedoch finanziell davon abhängig, dass man Lösungen für einige Spieler findet, mit denen nicht mehr geplant wird, trotz bestehender Verträge.

Elsneg ergänzte, dass die Weiterentwicklung des operativen Geschäfts Schritt für Schritt angestrebt wird. Die lange Tradition des GAK und die treuen Fans spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Fan-Zuwachs und leere Nordkurve

Matthias Dielacher berichtete von einer positiven Zwischenbilanz mit über 4.300 Dauerkarten und 1.561 Mitgliedern. Trotz des Anstiegs sei die Nordkurve bei Heimspielen nach wie vor geschlossen, abgesehen von Stadtderbys: „Es wird sich im Vergleich zur Vorsaison nicht viel ändern,“ erklärte Dielacher.

Der neue Kapitän Daniel Maderner blickt optimistisch auf die kommende Saison und strebt an, von Beginn an Punkte zu sammeln. Er ist zuversichtlich, dass die Mannschaft, die im letzten Jahr aus einer unerfahrenen Gruppe bestand, in diesem Jahr besser vorbereitet ist.

Maderner, der die Schrecken der letzten Saison miterlebte, in der der Druck enorm war, fühlt sich nun gestärkt und überzeugt, dass es in der Saison 2025/26 einen spürbaren Unterschied geben wird.

