Auf der Überholspur: Steirische erweitern Carsharing-Dienst tim in die Umgebung von Graz

Carsharing-Angebot in der Steiermark wird ausgebaut

Das von der Holding Graz betriebene Carsharing-Angebot „tim“ wird in der Steiermark ausgeweitet. Die Fahrzeuge stehen inzwischen nicht mehr nur in der Stadt Graz, sondern auch in den Bezirken Graz-Umgebung und Voitsberg zur Verfügung.

Insgesamt umfasst „tim“ derzeit 24 Fahrzeuge, die von mehr als 8.700 Personen genutzt werden. Nutzerinnen und Nutzer können zwischen Elektroautos, Verbrennern und Lastenrädern wählen.

Neue Standorte und Anpassungen

Neu hinzugekommen sind unter anderem zwei Carsharing-Autos in Frohnleiten. In Fernitz-Mellach wurde ein bestehendes „tim“-Fahrzeug näher zum Gemeindeamt verlegt.

Anna Reichenberger, verantwortlich für Mobilität im steirischen Zentralraum, kündigte an, dass in Gratwein-Straßengel ein weiterer „tim“-Standort eröffnet wird. Der Ausbau des Angebots soll weiter vorangetrieben werden und dem wachsenden Bedarf gerecht werden.

Tarife und Vergünstigungen

Im Basistarif von „tim“ kostet eine Stunde Autofahren 5,50 Euro, 100 Kilometer sind dabei inkludiert. Für Vielfahrer fallen zusätzliche Kosten an.

Die Jahresgebühr von 50 Euro entfällt für Inhaberinnen und Inhaber eines Klima- oder Toptickets. Damit profitieren insbesondere Personen, die bereits ein entsprechendes Ticket nutzen.

Rolle steigender Kraftstoffpreise und Alternativangebote

Eine Nutzerumfrage hat bestätigt, dass sich gestiegene Kraftstoffpreise direkt auf die Buchungen beim Carsharing auswirken. Viele Menschen sehen Carsharing demnach als kostengünstige Alternative zu einem Zweitwagen.

Zusätzlich zum Angebot von „tim“ stellen die ÖBB unter dem Namen „Rail & Drive“ Carsharing-Fahrzeuge an elf Standorten in der Steiermark bereit. Auch hier stehen sowohl Elektro- als auch Verbrennerfahrzeuge zur Verfügung.