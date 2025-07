Aufklärungsfilm: „Richtiges Tropfen“ – Fachvortrag „Glaukom und Augentropfen“ mit Univ.-Prof. Dr. Barbara Kiss

Die erste Anwendung von Augentropfen nach einer Diagnose oder einer Augenoperation kann für viele Patienten eine herausfordernde Erfahrung sein. Besonders für Menschen mit eingeschränkter Handfunktion oder anderen gesundheitlichen Problemen kann es schwierig sein, die Tropfflaschen oder Einzelportionen zu halten. Doch welche biologischen Prozesse im Auge werden durch die Tropfen in Gang gesetzt? Und welche Hilfsmittel gibt es, um die Anwendung zu erleichtern?

Wir sind stolz darauf, Univ. Prof. Dr. med. univ. Barbara Kiss in der Selbsthilfegruppe Glaukom Wien/Österreich willkommen zu heißen. Prof. Kiss wird einen aufschlussreichen Fachvortrag über das Thema „Glaukom (Grüner Star) und Augentropfen: Wie tropfe ich richtig?“ im Beratungszentrum der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs halten. Der Vortrag findet am Donnerstag, dem 23. Oktober 2025, um 17 Uhr statt.

Nach dem Vortrag steht Prof. Kiss für eine Fragerunde zur Verfügung, bei der Teilnehmer ihre Anliegen und Fragen direkt an die Expertin richten können.

Auf der DOG im September 2024 wurde auch ein Aufklärungsfilm mit dem Titel „Wie tropfe ich richtig“, der in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Glaukom Selbsthilfe e.V. Dortmund und der DOG Sektion Glaukom produziert wurde, vorgestellt. Wir freuen uns, diesen informativen Film im Anschluss an den Fachvortrag präsentieren zu können.

Prof. Kiss ist eine erfahrene Augenchirurgin und Fachärztin für Augenheilkunde, einschließlich Kinderaugenheilkunde und Optometrie. Seit 2009 ist sie stellvertretende Leiterin der Glaukomambulanz der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie an der Medizinischen Universität Wien. Sie hat umfangreiche Erfahrungen in der operativen Behandlung von Grauem Star und Glaukom sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern.

Mit einer Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen und Vorträgen auf nationalen und internationalen Kongressen hat Prof. Kiss auch einen bedeutenden Beitrag zur ophthalmologischen Forschung geleistet.

Der Bundesverband Glaukom Selbsthilfe e.V. in Dortmund wurde 2001 gegründet und umfasst heute über 23 Selbsthilfegruppen in Deutschland. Er bietet umfassende Informationsressourcen für Eltern von Kindern mit Glaukom sowie für betroffene Erwachsene. Dazu gehören auch mehrsprachige Broschüren, darunter die oft nachgefragte Publikation „Wie tropfe ich richtig“ in Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch.

Zusätzlich finden regelmäßig Patienteninformationsveranstaltungen über Videokonferenzen statt, und alle zwei Jahre werden an verschiedenen Orten in Deutschland Glaukom-Tage veranstaltet, die Fachvorträge und Workshops anbieten. Diese Gelegenheiten bieten eine Plattform, auf der Betroffene und Angehörige sich austauschen können.

Der Fachvortrag ist für alle Interessierten kostenlos. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Plätze wird um Anmeldung unter Tel. 01/330 35 45-0 oder per E-Mail an [email protected] gebeten.

Wir freuen uns, Sie bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen informativen Nachmittag zu verbringen.

Eckdaten:

Datum: Donnerstag, 23. Oktober 2025

Beginn: 17 Uhr

Ort: Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, Beratungszentrum Jägerstraße 36, 1200 Wien

Die Veranstaltung ist barrierefrei zugänglich und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Für weitere Fragen zur Selbsthilfegruppe Glaukom Wien/Österreich steht Ihnen die Gruppenleiterin Natascha unter der E-Mail [email protected] zur Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Social Media-Seiten auf Facebook und Instagram.

Fotos:

Copyright: Univ.-Prof. Dr. Barbara Kiss