Aufruf zur Mitgestaltung: Stadt Graz lädt Bürger zur Diskussion über die Innenstadt ein

Bis zum 31. August können Grazerinnen und Grazer im Web und per Post ihre Ideen zur Innenstadt an die Stadt Graz schicken. Diese Ideen sollen in einer Zukunftskonferenz zu einem zukunftsorientierten Konzept verarbeitet werden. GRAZ. Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Grazer Innenstadt wurde bereits viel diskutiert. Die Plattform MeinBezirk hat zahlreiche Beiträge zu Themen wie Leerstand, Geschäftsschließungen und Verkehrsproblematiken gesammelt. Dieses Thema bewegt die Grazerinnen und Grazer, und genau dafür hat die Stadt Graz nun einen Monat lang die Möglichkeit geschaffen, aktiv an der Gestaltung der Innenstadt mitzuwirken. So funktioniert’s Bis zum 31. August haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, auf der Website www.graz.at/zukunft bis zu fünf Ideen abzugeben. Alternativ können Vorschläge auch per Post an die Adresse „Stadt Graz, Zukunftsbild Innenstadt, Hauptplatz 1, 8010 Graz“ gesendet werden. Diese gesammelten „Puzzlesteine“ sollen anschließend in ein umfassendes Konzept münden, das neben einem professionellen Citymanagement eine Belebung der Innenstadt fördern soll. Siehe auch Shooting in Dreierschützengasse: Confirmed Ten Dead and Twelve Injured Am 9. September findet dann eine Zukunftskonferenz statt, zu der etwa 80 ausgewählte Personen eingeladen werden – darunter Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsinhaberinnen und -inhaber sowie Vertreter aus Kultur, Wissenschaft und Bildung. Gemeinsam werden sie einen Grobentwurf des Zukunftsbildes entwickeln, der schließlich politisch abgestimmt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Potenzial nutzen Die Einladung zur Einreichung von Ideen zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Wünsche und Bedürfnisse rund um die Innenstadt zu gewinnen. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) heben die Bedeutung dieser Bürgerbeteiligung hervor. „Die Innenstadt hat enormes Potenzial, das wir gemeinsam ausschöpfen möchten,“ meint auch SPÖ-Vorsitzende Doris Kampus. Gemeinderat Christian Kozina-Voit (Grüne), Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, ergänzt: „Mit dem Zukunftsbild bieten wir die Möglichkeit, von den Problemen des Alltags abzuweichen und eine gemeinsame Vision für unsere Innenstadt zu entwickeln, die die Bedürfnisse aller berücksichtigt und Planungssicherheit schafft.” Siehe auch Inputs für die Grazer Innenstadt: Umfangreiche Wunschliste für die Zukunft der City Mehr dazu: Grazer Innenstadt soll Genuss-Treffpunkt mit Flaniermeilen werden Lange Wunschliste für City-Zukunft Ideenregen für die Grazer Innenstadt

