Aufruf zur Zeugenaussage: E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit Radfahrer geflüchtet

Die Polizei fahndet nach einem E-Scooter-Lenker, der nach einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in der Herrgottwiesgasse im Grazer Bezirk Gries Fahrerflucht beging.

Zu dem Vorfall kam es am Mittwochnachmittag kurz vor 14 Uhr, als der E-Scooter-Lenker an der Radfahrerüberfahrt in der Herrgottwiesgasse mit dem Radweg R11 eine Verkehrsampel missachtete. Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der Fahrer des E-Scooters den Radfahrer, der gerade die Straße queren wollte, nicht sah. Dadurch kam es zu einer Kollision, bei der beide Beteiligten stürzten.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der E-Scooter-Lenker vom Unfallort, was bei Passanten Besorgnis erregte. Diese verständigten umgehend die Polizei und die Rettungsdienste. Der 67-jährige Radfahrer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und erhielt vor Ort medizinische Betreuung.

Beschreibung des E-Scooter-Lenkers

Laut Zeugenaussagen wird der flüchtige Fahrer als männlich, kräftig und mit kurzem braunen Haar beschrieben. Er ist schätzungsweise 1,70 bis 1,75 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahren alt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er ein dunkles T-Shirt sowie eine kurze rote Hose.

Die Polizei bittet alle weiteren Zeugen des Vorfalls, sich unter 059 133/654 100 bei der Verkehrsinspektion Graz zu melden.

