Aufruf zur Zeugensuche: Schwerverletzte nach Fahrradunfall am Murradweg

Zeugenaufruf: Schwere Verletzungen nach Fahrrad-Crash am Murradweg Am Freitagnachmittag, dem 5. April 2025, ereignete sich ein schwerer Unfall auf dem R2-Murradweg in Graz-Geidorf, wobei sowohl eine 58-jährige E-Bikerin als auch ein 39-jähriger Mountainbiker verletzt wurden. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Nach bisherigen Informationen fuhr die Frau mit ihrem E-Bike, das einen Anhänger zog, in nördlicher Richtung, während der Mann mit seinem Mountainbike in südlicher Richtung unterwegs war. In der Nähe des populären Ausflugsorts „Murbeach" kam es zum Unfall, als einer der beiden Radfahrer von der geraden Fahrbahn abkam und es zu einer seitlichen Kollision kam. Die E-Bikerin erlitt dabei schwere Verletzungen, während der Mountainbiker leichtere Blessuren davontrug und die beiden wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion 1 unter der Telefonnummer 059133 65 4110 in Verbindung zu setzen.

