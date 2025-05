Aufstieg sicher: SPG Axams/Grinzens schießt sich in die Landesliga

Die SPG Axams/Grinzens hat Teil 1 der Hausaufgaben souverän erledigt. Mit einem beeindruckenden 5:0-Erfolg gegen Sölden wurde der Aufstieg in die Landesliga West endgültig fixiert!

Obwohl „klare Pflichtsiege“ immer etwas problematisch sein können, zeigte die SPG Axams/Grinzens im Lichten Boden Stadion zu Grinzens, dass sie die Erwartungen im Aufstiegskampf vollends erfüllt. Gegen den Tabellenletzten, die SPG Sölden, ließ die Mannschaft keinen Zweifel aufkommen, wer die bessere Mannschaft war. Die Sölden-Defense konnte zwar bis zur 25. Minute gut mithalten, doch dann erzielte Brandon Cohen das erste Tor. Trotz mehrerer Chancen hätte der Halbzeitstand deutlich höher ausfallen müssen, was vor allem dem starken Auftritt von Sölden-Goalie Fabian Holzknecht zu verdanken war, der sein Team bis zur Pause im Spiel hielt.

Rollende Angriffe

In der zweiten Halbzeit blieb es spannend, da die SPG einige gute Chancen ausließ. Dennoch war klar, dass Sölden offensiv kaum etwas entgegensetzen konnte. Mit dem 2:0 durch Cohen war die Partie entschieden, gefolgt von weiteren Toren durch Marco Oberschmid und Fabian Happ. Zum Höhepunkt des Spiels konnte auch Torjäger Dimitri Gutwenger, der nicht in Bestform war, in der letzten Minute seinen Treffer erzielen.

Titelkampf

Die Aufstiegsfeier fiel dezent aus, da die SPG Axams/Grinzens und Imst Ib als Aufsteiger der Gebietsliga West feststehen. Im Fernduell der letzten beiden Spiele wird der Meistertitel entschieden. Die SPG tritt auswärts gegen Rinn/Tulfes (Platz 7) an und empfängt im „Endspiel“ Rietz/Stams (Platz 11). Imst Ib hat das schwerere Programm mit Spielen gegen Fliess (Platz 4) und Wipptal (Platz 5) – das wird ein spannendes Finale, bei dem die SPG auf ein positives Ergebnis hofft.

Ein Spektakel in Oberperfuss

In der HYPO Tirol Liga sehen wir weiterhin eine packende Schlussphase. Der SV Weber Beton Oberperfuss und der SV Kirchbichl kämpfen um die Meisterschaft; beide Teams haben die gleiche Punktezahl. Während Kirchbichl souverän mit 3:0 gegen seinen Gegner gewinnen konnte, schien es für Oberperfuss zunächst schlecht auszugehen, nachdem sie früh in Rückstand gerieten. Doch die Mannschaft drehte das Spiel bis zur 60. Minute, nur um dann von Zillertaler in der Schlussphase hart herausgefordert zu werden.

Happy End

In einer dramatischen Schlussphase gelang dem Zillertaler Team der Ausgleich und sogar die Führung. Oberperfuss schaffte jedoch in der Nachspielzeit den Ausgleich durch einen Elfmeter, bevor Simon Kirchmair in der 90+4 Minute das glückliche 5:4 erzielte. Diese aufregenden Wendungen deuten auf einen spannenden Kampf um den Titel hin, mit einem direkt bevorstehenden Showdown zwischen Oberperfuss und Kirchbichl.

Ergebnisse:

Regionalliga Tirol:

Kematen – Volders 2:3 (0:3)

Tore: Gruber (2)

Völser SV – Telfs 7:0 (4:0)

Tore: Attah (3), Riehle, Prantner, Probst.

HYPO Tirol Liga:

Natters – Münster 4:0 (2:0)

Tore: Ammann, Schweighofer (3)

Oberperfuss – Mayrhofen 5:4 (2:1)

Tore: Werth, Hofinger, Jäkel, Heis, Kirchmair

Herzliche Glückwünsche an alle Teams!

Für weitere Informationen über den Fußball: www.tfv.at