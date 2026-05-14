Aufstiegsambitionen: FC Wacker Innsbruck kurz vor dem Sprung zurück in den Profifußball

FC Wacker Innsbruck steht vor Rückkehr in den Profifußball

Der FC Wacker Innsbruck steht kurz vor dem Aufstieg aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga. Mit dem möglichen Aufstieg wäre für den Tiroler Traditionsverein die Rückkehr in den Profifußball verbunden.

In der laufenden Saison wird der Club als „Schwarz-Grün“ beschrieben und als höchst erfolgreich dargestellt. Der Verein steht nach schwierigen Jahren nach Einschätzung aus dem Clubumfeld wieder auf einem guten Weg.

Klare Siege und große Kulisse im Tivoli

Am Mittwoch gewann der FC Wacker Innsbruck im Tivoli Stadion gegen den Regionalliga-Tirol-Spitzenreiter St. Johann mit 7:0. Zuvor hatte Wacker sein letztes Meisterschaftsheimspiel gegen Imst mit 2:1 für sich entschieden.

In der 3. Liga verzeichnete der Club einen Zuschauerschnitt von über 3.000 Fans. Beim ÖFB-Cup-Spiel gegen Rapid war das Tivoli Stadion ausverkauft, ein Fan berichtete, er habe noch nie so viele Menschen im Stadion gesehen.

Trainer Siller bleibt, Kader soll weitgehend zusammenbleiben

Trainer Sebastian Siller bezeichnete es als großes Ziel, den FC Wacker Innsbruck wieder in den professionellen Fußball zurückzubringen. Er sagte, der Verein sei für den gesamten österreichischen Fußball eine „riesige Bereicherung“ und freue sich auf „super tolle Begegnungen“ in der kommenden Saison.

Es steht bereits fest, dass Siller auch in der nächsten Spielzeit Trainer bleiben wird. Ein Großteil der aktuellen Mannschaft soll den Weg in die höhere Spielklasse mitgehen, zusätzlich sind einige Neuverpflichtungen vorgesehen.

Finanzielle Basis und strategischer Partner

Der Verein steht nach eigenen Angaben finanziell auf soliden Beinen. Das Budget für die zweite Liga soll jenseits von fünf Millionen Euro liegen.

Seit 2023 ist der Los Angeles Football Club strategischer Partner von Wacker Innsbruck. Die Zusammenarbeit wird im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des Clubs genannt.

Präsident Rauch blickt auf Entwicklung zurück

Präsident Hannes Rauch erklärte, man habe vor drei Jahren vor einem „Trümmerhaufen“ gestanden und stehe heute hoffentlich einige Wochen vor dem Wiederaufstieg in den Profifußball. Darauf dürften der gesamte Verein, die Sponsoren und die Fans stolz sein, so Rauch.

Mit Blick auf die 2. Bundesliga sagte Rauch, Wacker werde nächstes Jahr sicher eine Mannschaft haben, die vorne mitspielt. Einen Aufstieg könne er nicht versprechen, der Aufstieg sei kein klares Ziel, man wolle aber unter den Top-Mannschaften der 2. Liga sein.

Erwartungen der Fans und Ausblick

Auch Fans äußern sich zu den kommenden Aufgaben. Ein Anhänger geht davon aus, dass der Verein nicht ganz um den Aufstieg mitspielen, sondern im Mittelfeld der 2. Liga landen werde. Ein weiterer Fan bezeichnet die zweite Bundesliga als „schon ein Schritt mehr“.

Der Beginn der Vorbereitung auf das, was als „Abenteuer zweite Bundesliga“ bezeichnet wird, ist für Ende Juni angesetzt. Dann startet der FC Wacker Innsbruck in das Training für die kommende Spielzeit.