Austria Lustenau übernimmt Tabellenspitze in der 2. Fußballliga

Austria Lustenau hat im Aufstiegskampf der 2. Fußballliga einen wichtigen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Mader setzte sich am Sonntag im Derby gegen Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz mit 2:0 durch und übernahm damit die Tabellenführung.

Die Partie vor über 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war zur Halbzeit mit 1:0 für Austria Lustenau entschieden, am Ende stand ein 2:0-Erfolg.

Jack Lahne brachte Austria Lustenau in der 40. Minute in Führung. In der 70. Minute erhöhte Mohamed-Amine Bouchenna auf 2:0 und sorgte damit für den Endstand.

Durch den Sieg schob sich Austria Lustenau an die Tabellenspitze der 2. Fußballliga. Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung zwei Punkte auf den FAC, der zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Spiel zu absolvieren hat. Auf St. Pölten hat Austria Lustenau drei Punkte Vorsprung, auf die Admira fünf Punkte.

Am kommenden Freitag tritt Austria Lustenau bei Austria Salzburg an. Es wird berichtet, dass die Mannschaft mit einem Sieg nach zweijähriger Abstinenz in die Bundesliga zurückkehren könnte; ob dieser Aufstieg gelingt, ist derzeit offen.