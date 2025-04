Augarten: Das große Osterfest mit Workshops in der Porzellanmanufaktur

Die Wiener Porzellanmanufaktur Augarten lädt am 5. April zum Osterfest ins Schloss Augarten ein. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf kreative Workshops, eine spannenden Rätselrallye und köstliche österliche Keks-Kreationen freuen.

WIEN/LEOPOLDSTADT/BRIGITTENAU. Am Samstag, den 5. April, erstrahlt die Porzellanmanufaktur Augarten in festlichem Glanz und lädt alle großen und kleinen Besucher zum herrlichen Osterfest in das historische Schloss Augarten ein. Dieses prachtvolle Barockgebäude, das als eines der ältesten europäischen Porzellanöfen gilt, wird zum Schauplatz eines bunten Programms, das die Kunst des Handwerks mit Spaß und Kulinarik verbindet.

Kinder ab fünf Jahren können sich freuen: In der Malstation können sie ihre kreativen Fähigkeiten entfalten und ihre eigenen Porzellan-Kreationen schaffen. Mit speziellen Porzellanstiften haben die Kleinen die Möglichkeit, Ostereier-Porzellanplättchen oder ein ganzes Osterei zu gestalten. Der Workshop findet fortlaufend zwischen 10.30 und 16 Uhr statt und kostet 25 Euro pro Kind. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, sodass die kleinen Künstler ihre besonderen Stücke direkt danach mit nach Hause nehmen können.

Für ältere Kinder ab zehn Jahren gibt das Osterfest die Chance, eigenständig ein Häschen aus Porzellan zu modellieren. Unter der Anleitung eines erfahrenen Bossierers haben die Teilnehmer die Möglichkeit, individuelle Kunstwerke zu kreieren. Die Modellier-Workshops finden um 10 Uhr, 11.30 Uhr und 13.30 Uhr statt, pro Termin sind zehn Plätze verfügbar. Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro, und eine Anmeldung wird empfohlen, um sich einen Platz zu sichern.

Blumen-Workshops für Erwachsene

Das Osterfest bietet auch für Erwachsene kreative Entfaltungsmöglichkeiten. Bei den Blumen-Workshops von „Doll’s“ erlernen die Teilnehmer die Kunst des Vasen-Arrangierens. Nach der Auswahl einer stilvollen Augarten-Vase werden die Blumen unter Anleitung erfahrener Floristen kunstvoll arrangiert. Die fertigen Kreationen dürfen am Ende des Workshops mit nach Hause genommen werden. Es gibt fünf Termine zwischen 10 und 16 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kosten variieren je nach gewähltem Vasenpaket zwischen 65 und 215 Euro.

Neben den Workshops bietet das Osterfest weitere Highlights: Besucherinnen und Besucher können an einer spannenden Rätselrallye durch das Porzellanmuseum teilnehmen, bei der sie die versteckten Schätze der Museumsmilieus entdecken können. Zudem lassen sich die Gäste von den köstlichen österlichen Keks-Kreationen von „CookieKate“ verwöhnen, die das Event kulinarisch abrunden.

Für weitere Informationen sowie Anmeldungen zu den Workshops und Programmpunkten besuchen Sie bitte die offizielle Website der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten unter augarten.com.

Das könnte dich auch interessieren:

Vergabestart für Gemeindebau in der Wehlistraße.

Battle-Rap-Events mit viel Liebe und Biss in Wien.

Neue Ökostrom-Anlagen für bis zu 50 anlegende Flusskreuzfahrtschiffe.