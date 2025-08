August 6: Benko in Innsbruck, Tirol Mountain Initiatives, E-Scooter

Guten Abend! Mit dem täglichen Update von MeinBezirk erfährst du die aktuellen Geschehnisse in Tirol. Hier sind die wichtigsten Nachrichten für heute.

Lokales

In einer wegweisenden Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof (OGH) heute bekannt gegeben, dass der Strafprozess gegen den umstrittenen Signa-Gründer Rene Benko in Innsbruck stattfinden wird. Diese Entscheidung könnte weitreichende Auswirkungen auf die Immobilienbranche in Tirol haben und wird bereits von Experten intensiv diskutiert. Mehr dazu…

Am Mittwochmorgen stürzte eine E-Scooter-Fahrerin in Innsbruck nach einem beinahe Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der ohne anzuhalten weiterfuhr. Die Polizei hat die Bevölkerung um Hinweise gebeten, um den Vorfall aufzuklären. Mehr dazu…

Krimifans dürfen sich im Oktober erneut auf das alljährliche Krimifest Tirol freuen, das vom 4. bis 9. Oktober in Innsbruck stattfindet. Verschiedene Veranstaltungen werden ein vielfältiges Programm bieten und zahlreiche Autoren zusammenbringen. Mehr dazu…

Unabhängig vom Wetter überzeugen Tirols Badegewässer auch im dritten Untersuchungsdurchgang mit hervorragenden Werten hinsichtlich Temperatur und Wasserqualität. Eine Übersicht der wärmsten und klarsten Badeseen in Tirol finden Sie hier. Mehr dazu…

Wirtschaft

Im Bezirk Landeck kam es im Juli zu einem signifikanten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Lokale Unternehmen und die Stadtverwaltung arbeiten an Strategien zur Bekämpfung dieses Problems. Mehr dazu…

Politik

Eine von dem Moment Institut definierte Übergewinn-Analyse für die TIWAG hat politische Diskussionen ausgelöst. Landesrat Georg Dornauer hat einen Antrag zur Rückführung der Übergewinne an die Bevölkerung eingereicht. Unterstützung erhält er von der FPÖ und den Grünen, die eine Zweckbindung der Gelder für die Kinderbetreuung in Betracht ziehen. Mehr dazu…

Tirols Wälder und Berge sind ein bedeutender Erholungsraum. Um diesen nachhaltig zu sichern, investiert das Land Tirol jährlich 2,15 Millionen Euro in gezielte Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung dieser wertvollen Ressourcen. Mehr dazu…

Tagesaktuelles Wetter

