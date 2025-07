Das Altstadtkriterium in Graz kehrt 2025 nach drei Jahren Pause endlich zurück. Das Rennen findet als Teil der Road Cycling League Austria statt und steht sowohl für Frauen als auch Männer Ende August auf dem Rennkalender.



GRAZ/STEIERMARK. Nach mehreren Jahren Pause wird das Grazer Altstadtkriterium am 30. August 2025 in einem neuen Format wieder veranstaltet. Die Grazer Innenstadt wird erneut Schauplatz eines der traditionsreichsten Straßenradrennen Österreichs. Diesmal ist das Kriterium als offizieller Wettbewerb der Road Cycling League Austria anerkannt, und es wird sowohl ein Männerrennen als auch ein eigenes Rennen für Frauen geben.

Die Road Cycling League Austria bildet die zentrale Plattform für den heimischen Radsport und umfasst im Jahr 2025 insgesamt sieben Renntage mit jeweils sechs Events für Frauen und Männer. Graz wird Gastgeber für das fünfte Wertungsrennen der Serie. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Gleichstellung im Sport: Für Frauen und Männer gibt es die gleiche Anzahl an Rennen und identische Preisgelder, was eine wegweisende Maßnahme zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit im Radsport darstellt.

Altbewährter Kurs



Der Wettbewerb wird auf einem 980 Meter langen Rundkurs ausgetragen, der am Café Promenade startet und endet. Das Rennen der Frauen umfasst 30 Runden (insgesamt 29,4 Kilometer), während das Männerrennen 50 Runden (49 Kilometer) umfasst. Je nach Teilnehmeranzahl sind zusätzliche Vorläufe vorgesehen, und für aktive Fahrweise werden während des Rennens Zusatzpunkte vergeben, die den Wettkampf spannender gestalten.

Das Altstadtkriterium hat eine lange Geschichte. Die 25. und bisher letzte Austragung fand im Jahr 2022 statt, bei der der Brite Geraint Thomas den Sieg errang. Mit der Wiederaufnahme soll das Kriterium besonders als Plattform für den Rad-Nachwuchs etabliert werden, um junge Talente für den Sport zu begeistern.

Rückkehr auf finanzierbarer Basis



Gerald Pototschnig, Präsident von Cycling Austria Steiermark, erklärte: „Auf einer finanziell tragfähigen und wirtschaftlich gesunden Basis soll das Altstadtkriterium mittelfristig wieder zur zentralen Plattform für Österreichs Radsport und dessen Teams werden. Zudem soll es mit bewährter Marke und Strahlkraft den Nachwuchs inspirieren.“

Der Renntag beginnt am 30. August um 14:30 Uhr. Die Veranstalter erwarten ein breites Starterfeld, darunter Elite- und U23-Fahrer, sowie großes Zuschauerinteresse in der Grazer Innenstadt. Zudem wird es an diesem Tag auch ein spannendes Derby um 19:30 Uhr geben, was die Konkurrenz noch verstärkt.

