August-Events: Fratz Graz Takes Over Two Residential Streets in Eggenberg

Am 20. und 21. August macht das Wohnstraßenspielmobil von Fratz Graz in zwei Wohnstraßen im Bezirk Eggenberg Halt. Hier erwartet Kinder und Eltern ein aufregendes Programm mit verschiedenen Straßenspielen.

GRAZ/EGGENBERG. Das Wohnstraßenspielmobil von Fratz Graz verwandelt Wohnstraßen in vergnügliche Spielplätze für Kinder und deren Familien. Diese Initiative fördert nicht nur die Gemeinschaft, sondern trägt auch zur Steigerung der Lebensqualität in urbanen Gebieten bei. Tatsächlich sind Wohnstraßen als Orte zum Spielen und Verweilen wichtig für die soziale Interaktion und das Wohlbefinden der Anwohner.

Straßenspiele

„Obwohl wir in unserem Alltag oft einem eingeschränkten Bild davon folgen, was auf der Straße erlaubt ist, steht das Spielen in Wohnstraßen gemäß der Straßenverkehrsordnung ausdrücklich nicht im Widerspruch dazu“, erklärt Ernst Muhr, der Obmann von Fratz Graz. Unter dem Motto „Wohnstraßen(er)leben“ werden aufregende Straßenspiele wie „Himmel und Hölle“, Federball und Schach angeboten. Neben diesen Spielen können die Kinder auch mit Fahrrädern und Rollern fahren, Räder schlagen oder einfach in entspannter Atmosphäre plaudern und spazieren gehen. Es wird sogar die Möglichkeit geben, in Klappsesseln zu relaxen und bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch mit Nachbarn zu kommen.

Im August wird das Wohnstraßenspielmobil an zwei spezifischen Tagen im Bezirk Eggenberg präsent sein: Am Mittwoch, dem 20. August, in der Seidenhofstraße und am Donnerstag, dem 21. August, in der Andreas-Hofer-Straße. Die Veranstaltungen finden jeweils von 14 bis 17 Uhr statt und sind wetterabhängig.

