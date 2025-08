Guten Abend. Mit „Update am Abend“ von MeinBezirk hältst du dich über die Ereignisse in Tirol auf dem Laufenden. Hier sind die aktuellsten Nachrichten aus der Region.

Lokales

Wie der amerikanische Schriftsteller Mark Twain einmal sagte, reist eine Lüge schon um die Welt, während die Wahrheit noch die Schuhe anzieht. Diese Weisheit hat sich kürzlich in unserer Region einmal mehr bewahrheitet, als der Missbrauch von WhatsApp-Gruppen dazu führte, dass Fehlinformationen schnell verbreitet wurden. Erfahre mehr…

Am Dienstag, dem 29. Juli 2025, ereignete sich in Innsbruck-Hötting ein Vorfall, der für Aufregung sorgte. Zwei Männer gerieten auf einem stark frequentierten Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in eine körperliche Auseinandersetzung. Weitere Details sind hier verfügbar: Nachlesen…

Wirtschaft

Die Arbeitslosenquote in Tirol lag im Juli 2025 bei 3,3 Prozent, was den niedrigsten Wert im Vergleich der Bundesländer darstellt. Im Vergleich zum Vormonat Juni, in dem die Quote bei 3,7 Prozent lag, ist dies ein deutlicher Rückgang. Jedoch ist im Vergleich zu Juli 2024 eine leichte Erhöhung um 0,2 Prozentpunkte zu verzeichnen, gemäß den Statistiken des Arbeitsmarktservice Tirol. Mehr Informationen dazu gibt es hier: Mehr erfahren…

Politik

Der Tiroler FPÖ-Generalsekretär und Landtagsabgeordnete Patrick Haslwanter hat nun die Anweisung erhalten, auf seiner Facebook-Seite über ein medienrechtliches Verfahren zu informieren. Dies geht auf einen Gerichtsantrag von Sebastian Bohrn Mena zurück, der sich mit Hassnachrichten befasst, die sowohl 2021 als auch 2025 gepostet wurden. Hier mehr erfahren…

