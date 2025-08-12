Schönen Abend! Mit der MeinBezirk „Update am Abend“ erfährst du, was heute in Tirol los war. Hier sind die wichtigsten Nachrichten aus der Region.

Lokales

In Tirol wurden in den vergangenen Wochen zwei alarmierende Fälle von Internetbetrug gemeldet. Eine Privatperson aus Innsbruck sowie ein Unternehmen in Inzing verloren durch geschickte Betrugsmaschen erhebliche Geldsummen. Die Polizei warnt eindringlich vor der Nutzung von E-Mails, SMS und Zahlungsaufforderungen ohne vorherige Überprüfung. Mehr dazu…

Die Modernisierung der Mittelschule Reutte-Königsweg läuft auf Hochtouren. An vielen Stellen wird gerade renoviert, um Schülern ein zeitgemäßes Lernumfeld zu bieten. Die verlängerten Ferien ermöglichen große Fortschritte in den Umbauarbeiten. Mehr dazu…

In der Gemeinde Stumm wurde kürzlich das 200-jährige Bestehen der Bäckertradition gefeiert. Die Familie Wurm empfing viele Gäste, die den festlichen Anlass mit Freude begingen. Mehr dazu…

Der diesjährige „SeelenLauf“ in Höfen war ein voller Erfolg und brachte eine beachtliche Summe für das Frauenhaus Tirol. Initiativen wie diese spielen eine wichtige Rolle in der Unterstützung von hilfsbedürftigen Frauen und Kindern. Mehr dazu…

Tirol erweitert sein Unterstützungssystem für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind. Mit der Bereitstellung von sieben neuen Übergangswohnungen und jährlichen Fördermitteln von 2,4 Millionen Euro wird der Schutz und die Unterstützung für Betroffene erheblich gestärkt. Mehr dazu…

Vom 21. bis 26. Juli 2025 wird in Brasilien die Fortbildung TANZ+KURS für Koordinatoren von germanischen Folkloregruppen stattfinden, an der auch der Tiroler Landestrachtenverband aktiv teilnehmen wird. Mehr dazu…

Wirtschaft

Insgesamt vierzig Unternehmen aus dem Bezirk Kufstein tragen in diesem Jahr das Prädikat „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“. Solche Anerkennungen fördern die Qualität der Ausbildung und die Beschäftigungschancen in der Region. Mehr dazu…

Die Erzdiözese stellt einen der größten Arbeitgeber in der Region dar, wie die Salzburger Kirchenzeitung „Rupertusblatt“ berichtete und verdeutlicht die wirtschaftliche Bedeutung kirchlicher Einrichtungen in Tirol. Mehr dazu…

Politik

Nach dem jüngsten Felssturz steht der Bau eines möglichen Scheiteltunnels unter dem Plöckenpass zur Diskussion, um eine neue Transitroute bis nach Kufstein zu schaffen. Zahlreiche Bürgerinitiativen und die Stadt Kufstein sprechen sich jedoch gegen diese Pläne aus. Mehr dazu…

Die Tiroler Grünen haben mit der Initiative „Tiroler Jaus’n“ in Hall ein wichtiges Zeichen für gesunde und regionale Schulverpflegung gesetzt. Diese Aktion fördert den Genuss von regionalen Lebensmitteln in Schulen und Kindergärten. Mehr dazu…

Tagesaktuelles Wetter

