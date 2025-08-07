Schönen Abend. Mit dem MeinBezirk „Update am Abend“ erfährst du, was heute in Tirol los war. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Lokales

Eine tragische Nachricht aus den Ötztaler Alpen: Eine 26-jährige Alpinistin aus Deutschland ist bei einer Bergtour tödlich verunglückt. Sie war allein unterwegs zur Hohen Geige in St. Leonhard im Pitztal. Der Unfall ereignete sich beim Abstieg, als sie vom Normalweg abwich. Solche Vorfälle werfen ein Licht auf die Risiken des Bergsports, insbesondere für unbegleitete Wanderer. Mehr dazu…

Stephanie Venier, die Speed-Queen aus Oberperfuss, hat ihren Rücktritt vom aktiven Skisport bekannt gegeben. In einem emotionalen Moment lüftete sie dort, wo sie ihre ersten Schwünge im Schnee zog, das Geheimnis um ihre Entscheidung. Venier wird in der Region als Vorbild für junge Sportlerinnen geschätzt. Mehr dazu…

Die Nachrichten über die Zoos in Deutschland haben auch in Tirol für Gesprächsstoff gesorgt. Ein Vorfall mit getöteten Pavianen in Nürnberg und Berichte über dänische Eisbären, die Haustiere als Futter erhalten sollen, haben die Diskussion über die Tierhaltung in Zoos angeheizt. Der Alpenzoo Innsbruck hat sich zu den Fütterungsmethoden für Raubtiere geäußert, betont jedoch, dass ausschließlich regionales Fleisch verwendet wird. Mehr dazu…

Wirtschaft

Die Anzahl der Insolvenzen in Tirol hat kürzlich zugenommen, was Fragen zur finanziellen Stabilität vieler Betriebe aufwirft. Experten wie Klaus Schaller von KSV und Handelskammerpräsidentin Barbara Thaler betonen, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit finanziellen Ressourcen entscheidend ist. Die Situation erfordert dringende Maßnahmen zur Stabilisierung der lokalen Wirtschaft. Mehr dazu…

Idealtours, ein Tiroler Familienunternehmen, glänzt mit individuellen Reiseangeboten, die speziell für Tiroler gestaltet sind. Die Geschäftsführung unter Susanne und Christof Neuhauser legt großen Wert auf Gleichstellung und beteiligt sich an einem geförderten Unternehmensprogramm zur Weiterentwicklung dieser Themen. Mehr dazu…

Das Gesundheitsresort im Hochtal hat 14 neue Chalet-Suiten eröffnet, die sich durch exklusives Design auszeichnen. Darüber hinaus steht eine neue Private Spa Suite zur Verfügung, die den Gästen erhöhte Entspannung bietet und die Lebensqualität in der Region stärkt. Mehr dazu…

Politik

Der Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth hat auf ein Schreiben des Sozialpolitischen Arbeitskreises (SPAK) Tirol reagiert. In seinem Antwortschreiben geht er auf die Schädlingsproblematik in der GVE Graßmayrstraße, die Umsiedelung von Bewohnerinnen nach Kufstein sowie auf die Themen Barrierefreiheit und Finanzen ein. Die Diskussion zeigt die Notwendigkeit von politischen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen in der Region. Mehr dazu…

Tagesaktuelles Wetter

