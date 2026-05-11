Aumannplatz-Umbau: ÖVP und Neos begehren gegen Pläne der Bezirksvorsteherin auf

Umbau des Aumannplatzes in Währing sorgt für politische Diskussion

Die geplante Neugestaltung des Aumannplatzes im 18. Wiener Bezirk Währing stößt bei ÖVP und Neos auf Kritik. Anlass ist ein von Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) präsentiertes Grobkonzept, das eine grundlegende Änderung der Verkehrssituation und des Platzcharakters vorsieht.

Der Aumannplatz wird derzeit von einem stark befahrenen Kreisverkehr geprägt, die bestehende Gestaltung stammt aus den 1980er-Jahren. Mit der Überarbeitung soll der Bereich neu strukturiert und der öffentliche Raum umgestaltet werden.

Grobkonzept mit Fußgängerzone und weniger Verkehr

Das Grobkonzept zur Umgestaltung wurde am Donnerstag vor der Veröffentlichung vorgestellt. Es sieht unter anderem eine neue Fußgängerzone, Schanigärten, direkte Parkanbindungen sowie ein deutlich reduziertes Verkehrsaufkommen als Eckpunkte vor.

Im Vorfeld wurden im Rahmen eines mehrjährigen Beteiligungsprozesses 1.200 Rückmeldungen aus der Bevölkerung eingeholt. Anrainerinnen und Anrainer können noch bis Mitte Juni weitere Stellungnahmen zur geplanten Neugestaltung abgeben.

Zur Information und für Fragen sind drei Termine direkt am Aumannplatz angesetzt: am 12. Mai, am 17. Juni sowie am 16. September. Dort stehen Planer, Expertinnen und Experten der Stadt Wien sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksvertretung zur Verfügung.

Kritik der Währinger ÖVP

Die Währinger ÖVP übt in einer Aussendung deutliche Kritik an Ablauf und Inhalt der Planungen. Sie bemängelt, dass Schulen, Betriebe sowie Anrainerinnen und Anrainer nicht ausreichend in die Planung eingebunden worden seien.

ÖVP-Klubobfrau Beate Marx bezeichnet das bestehende Verkehrssystem rund um den Aumannplatz als „funktionierendes Verkehrskonzept“, das aus ihrer Sicht „für einige wenige Bäume geopfert“ werde. Das vorgelegte Konzept wird von der Währinger ÖVP als unausgereift beurteilt.

Im Zusammenhang mit der Vorstellung der Pläne spricht die Währinger ÖVP von einem „demokratiepolitischen Skandal“. Nach ihrer Darstellung hätten gewählte Bezirksrätinnen und Bezirksräte parallel zur Sitzung der zuständigen Kommission aus den Medien erfahren, was im Bezirk geplant sei. Dem ÖVP-Bezirksvorsteher-Stellvertreter sei demnach schriftlich mitgeteilt worden, dass das neue Verkehrskonzept erst in dieser Kommissionssitzung vorliegen werde, während einige Medien bereits Tage davor informiert worden seien.

Neos kritisieren Prioritätensetzung und Verkehrsführung

Auch die Währinger Neos äußern sich kritisch. In einer Aussendung betonen sie, eine Aufwertung und Begrünung des öffentlichen Raums grundsätzlich zu begrüßen. Gleichzeitig vertreten sie die Ansicht, dass die dafür vorgesehenen Mittel derzeit für wichtigere Projekte benötigt würden.

Besonders kritisch sehen die Neos die geplante Verkehrsführung, wonach der gesamte stadteinwärts fahrende Kfz-Verkehr über die Währinger Straße geleitet werden soll. Die Bezirkssprecherin von Neos Währing, Manuela-Anna Sumah-Vospernik, erklärt, Investitionen in Bildung und die Sanierung von Schulen hätten Vorrang. Als Beispiel nennt sie die Mittelschule Schop79, die im Bezirk saniert werden müsse.

Sumah-Vospernik fordert, die für den Umbau des Aumannplatzes vorgesehenen Mittel sollten in die Sanierung von Schulen im Bezirk fließen.