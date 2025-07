Ausbildung: GGZ hat die Anzahl der Praktikanten in den letzten Jahren verdoppelt

Die GGZ Graz, die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz, verzeichnen eine bemerkenswerte Steigerung der Praktikantinnen und Praktikanten. Im Vergleich zu 2019 hat sich die Anzahl mehr als verdoppelt, was die steigende Nachfrage nach Fachkräften im Gesundheitswesen unterstreicht.

GRAZ. Die statistischen Daten belegen, dass die GGZ im Jahr 2019 noch 299 Praktikantinnen und Praktikanten hatte. Im Jahr 2024 stieg diese Zahl auf beeindruckende 603, und bis Mitte 2025 konnten bereits etwa 520 Praktika abgeschlossen werden. Dies verdeutlicht, wie wichtig Praktika als Sprungbrett in die Berufswelt sind und wie effektiv die GGZ als Ausbildungsstätte agiert.

Strategische Ansätze zur Personalgewinnung

Der entscheidende Anstieg dieser Zahlen ist nicht zufällig, sondern das Resultat einer klaren Strategie seitens der Stadt Graz. Der Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) betont: „In einer Zeit, in der Pflegekräfte händeringend gesucht werden, ist jede Erfahrung entscheidend, um Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Wer Praktikantinnen und Praktikanten ernst nimmt und wertschätzt, gewinnt nicht nur Fachkräfte, sondern auch Vertrauen.“ Tatsächlich absolvierte im Jahr 2024 mehr als die Hälfte – 54,2 Prozent – der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits ein Praktikum bei der GGZ.

Die GGZ hat in den letzten Jahren ein umfassendes Maßnahmenpaket entwickelt, um als attraktive Ausbildungsstätte zu gelten. Man ist aktiv in Schulen und Ausbildungsstätten präsent, um potenzielle Praktikantinnen und Praktikanten zu gewinnen. Ein zentrales Praktikumskoordinationsbüro stellt sicher, dass die Praktika gut organisiert sind und dass die Praktikanten eng mit den Ausbildungsstätten und der GGZ zusammenarbeiten. Der „Welcome Day“, der eine Einführung in die Albert-Schweitzer-Klinik bietet, ist ein Beispiel für die umfassende Betreuung von Praktikantinnen und Praktikanten.

Belegung der Pflegeeinrichtungen

Aktuell gibt es in den Pflegeeinrichtungen der GGZ einige freie Plätze. Dies ist hauptsächlich auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen, die zu fehlenden Zuweisungen und Personalengpässen geführt hat.

Belegte Plätze im Pflegebereich zum Stichtag 1. Juni 2025:

Betreutes Wohnen Oeverseepark (48 Plätze):

Eine Wohnung frei (Austritt Pflegewohnheim), Vermietung voraussichtlich August

(48 Plätze): Eine Wohnung frei (Austritt Pflegewohnheim), Vermietung voraussichtlich August Wohnoase Robert Stolz (42 Plätze):

Zwei Wohnungen frei (zwei Todesfälle), eine Vermietung voraussichtlich im September, eine Wohnung wird noch zurückgestellt

(42 Plätze): Zwei Wohnungen frei (zwei Todesfälle), eine Vermietung voraussichtlich im September, eine Wohnung wird noch zurückgestellt Wohnoase Rosenhain (61 Wohnungen):

Zwei Wohnungen frei, Interessentengespräche laufen

(61 Wohnungen): Zwei Wohnungen frei, Interessentengespräche laufen Pflegewohnheim Aigner-Rollet (97 Betten):

Drei Betten frei

(97 Betten): Drei Betten frei Pflegewohnheim Erika Horn (105 Betten):

17 Betten frei

(105 Betten): 17 Betten frei Senior:innenresidenz Robert Stolz (98 Betten):

Fünf Betten frei

(98 Betten): Fünf Betten frei Pflegewohnheim Peter Rosegger (104 Betten):

Zwei Betten frei

Das könnte dich auch interessieren:

2.617 Menschen bewerben sich für Medizinstudium in Graz

Elternverein fordert Maßnahmen für Schulstart

Tausende demonstrierten gegen Kürzungen im Sozialbereich