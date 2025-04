Auseinandersetzung: Mann mit Schusswaffe führt zu WEGA-Einsatz in Ottakring

Am Donnerstagabend kam es in der Koppstraße in Ottakring zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen sechs Personen, bei der ein Mann verletzt wurde. Die Polizei, einschließlich der Sondereinheit WEGA, rückte mit Diensthunden an, da Berichte über eine vermutete Schusswaffe bei einem der Beteiligten vorlagen. Letztendlich konnte jedoch keine Waffe gefunden werden.

WIEN/OTTAKRING. Der Vorfall ereignete sich am späten Donnerstagabend, 24. April, gegen 22.50 Uhr, als die Polizei eine Meldung über eine Schlägerei unter mehreren Personen erhielt. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen zur Einsatzstelle geschickt. Die WEGA, eine Spezialeinheit der Wiener Polizei, wurde ebenfalls aktiviert, da Zeugen angaben, eine Schusswaffe gesehen zu haben.

Eine verletzte Person

Die Ermittler durchsuchten daraufhin die Wohnung eines Beteiligten in der Nähe, jedoch konnten sie mit Hilfe der Polizeihunde keine Waffe finden. Der Streit, an dem sechs Personen beteiligt waren, hinterließ einen verletzten Mann, der jedoch unbehandelt blieb und sich weigerte, eine Intervention der Berufsrettung in Anspruch zu nehmen. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger flohen alle anderen an dem Vorfall Beteiligten.

Der verletzte Mann berichtete, dass während des Vorfalls auch eine Glasscheibe sowie eine Markise eines Lokals beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt derzeit weiter zu den Hintergründen des Vorfalls und sucht nach den flüchtigen Tätern. Diese Art von Gewalt ist nicht nur besorgniserregend, sondern untergräbt auch das Sicherheitsgefühl in der Nachbarschaft.

Es ist wichtig, dass die Behörden bei solchen Vorfällen schnell und entschieden handeln, um ähnliche Gewaltakte in der Zukunft zu verhindern. Die Polizei hat angekündigt, eventuell auch soziale Medien zu nutzen, um Hinweise zur Identität der flüchtigen Täter zu erhalten, was eine moderne Maßnahme zur Unterstützung bei Ermittlungen ist.

