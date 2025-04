Ausflug in Graz: Entdeckungstour rund um den Thalersee

Regionauten-Community Herbert Ziss Ausflug nach Graz Rund um den Thalersee

Der Thalersee liegt malerisch hinter den Hügeln im Westen von Graz und ist ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende aus der Region. Ursprünglich handelt es sich hierbei nicht um einen natürlichen See, sondern um ein Gebiet, das im 18. Jahrhundert in Teiche umgewandelt wurde. In den 1920er Jahren wurden diese Teiche aufgestaut, um Eis zu gewinnen, und schließlich 1925 wurde der Thalersee durch den Unternehmer Hans von Reininghaus zu einem modernen Strandbad mit einer Fläche von 65.000 Quadratmetern umgestaltet. Eine beachtenswerte Anekdote in der Geschichte des Sees war der Heiratsantrag von Arnold Schwarzenegger auf einem Ruderboot an Maria Shriver, der in internationalen Medien erwähnt wurde. Im Jahr 2014 erwarb die Stadt Graz die Liegenschaft für 1,25 Millionen Euro über die Holding Graz, um den Thalersee als wertvolles Naherholungsgebiet zu sichern. Heute ist der Thalersee ein Ort der Entspannung und Freizeitgestaltung, der zahlreiche Besucher mit seinem charismatischen Ambiente anlockt.

